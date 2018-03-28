EYMS, Yeni Bir Başlangıç Yapma Peşinde

Spor Toto Süper Ligin 27.haftasında Cumartesi günü 13.30’da Yeni Malatya Stadyumu’nda Ankara ekibi Gençlerbirliği’ni konuk edecek olan Evkur Yeni Malatyaspor, zorlu karşılaşmadan 3 puanla ayrılarak, kritik süreç öncesi yeni bir başlangıç yapmak istiyor.

Ligde Fenerbahçe ve Trabzonspor mağlubiyetlerinin ardından milli takım arasını iyi değerlendiren sarı kırmızılılar, ligin 27.haftasında sahasında küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Gençlerbirliği’yle karşı karşıya gelecek. Ligde son iki haftayı puansız tamamlayan Evkur Yeni Malatyaspor’da teknik direktör Erol Bulut, alt sıraları son derece yakından ilgilendiren Gençlerbirliği karşılaşmasından galibiyetle ayrılarak, 40 puan hedefine emin adımlarla ilerlemek istiyor.

Futbolcularıyla yaptığı toplantıda, “40 puanı yakalamadan hiçbir şeyin garantisi yok” diyen Bulut, Gençlerbirliği maçıyla birlikte girecekleri zorlu virajdan en iyi şekilde çıkarak, sezonu iyi bir yerde tamamlamayı amaçlıyor.

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Süper Ligin 27.haftasında sahasında Gençlerbirliği’yle karşılaşacak olan Evkur Yeni Malatyaspor, zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor.

Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’nde, teknik direktör Erol Bulut nezaretinde çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılar, savunma ve hücuma dönük çalışmalar gerçekleştirdi.

Özellikle hücumdaki üretkenliği gole çevirmek isteyen Bulut, taktik ağırlıklı çift kale maçta futbolcularına sık sık uyarılarda bulunuyor.

MİLLİ TAKIMDAKİ FUTBOLCULAR DÖNÜYOR

Evkur Yeni Malatyaspor’da Fas Milli Takımı’nda bulunan Khalid Boutaib, Gine Milli Takımı’nda bulunan Sadio Diallo ve Ümit Milli Takımda bulunan Berk Yıldız’da maçların tamamlanmasının ardından yola çıktı.

Boutaib, Diallo ve Berk Yıldız’ın Gençlerbirliği maçının son taktik çalışmasında yer alacakları belirtildi.

BİLET SATIŞLARI DEVAM EDİYOR

Evkur Yeni Malatyaspor’un Gençlerbirliği’yle Cumartesi günü 13.30’da Yeni Malatya Stadyumu’nda oynayacağı karşılaşmanın biletlerinin satışı sürüyor.

Ligin 25.haftasında Malatya’da oynanan Evkur Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe karşılaşmasında yüksek bilet fiyatları maç öncesi ve sonrasında büyük tartışmalara neden olmuştu. Sarı kırmızılı yönetim, Fenerbahçe maçında uyguladığı bilet fiyatı politikası sonrası ligin 27.haftasında oynanacak olan Gençlerbirliği maçında bilet fiyatlarını normal seviyeye çekmişti.

Ligin 27.haftasında 31 Mart Cumartesi günü 13.30’da Yeni Malatya Stadyumu’nda oynanacak olan Evkur Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği maçının bilet fiyatları şöyle:

Batı alt-50 TL

Batı üst-30 TL

Doğu alt-15 TL

Doğu üst-10 TL

Güney alt-7,5 TL

Güney üst-5 TL

Kuzey alt-7,5 TL

Kuzey üst-5 TL

Misafir-6,5 TL.

Ferdi Durdu – Yeni Malatya Gazetesi / Malatyahaber.com