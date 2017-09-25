EYMS Yerli Oyuncularla Başardı
Süper Ligin 6’ncı haftasında deplasmanda Kardemir Karabükspor’u 4-2 mağlup eden Evkur Yeni Malatyaspor’da 7 Türk futbolcu ilk 11’de sahaya çıktı.
Türk futbolunda yabancı sınırlamasının çokça tartışıldığı günlerde Evkur Yeni Malatyaspor’da kadroda büyük bir revizyon gerçekleştirildi. Hakan Çalışkan-Ali Ravcı ikilisinin başında olduğu sarı kırmızılı takım, ligin 6’ncı haftasında deplasmanda karşı karşıya geldiği Kardemir Karabükspor karşısına 7 Türk futbolcuyla çıktı.
Ligin 5’nci haftasında iç sahada Bursaspor’a karşı alınan 4-2’lik mağlubiyetin ardından geçtiğimiz hafta içerisinde İnegölspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur karşılaşmasında ilk 11’de 6 Türk oyuncu sahaya çıkmıştı.
İnegölspor karşısında alınan 2-0’lık galibiyetin ardından Kardemir Karabükspor deplasmanına giden Evkur Yeni Malatyaspor, sahaya farklı bir 11 ile çıktı.
ALY CİSSOKHO YEDEĞE, GENÇ RAHMAN 11’E
Süper Ligin altıncı haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, Kardemir Karabükspor karşısına farklı bir kadroyla çıktı. Defans hattında Sadık Çiftpınar, ilk lig maçına çıkarken, Mina yedekte maça başladı. Aly Cissokho’da karşılaşmaya yedek başlayanlardandı. Cissokho’nun yerine maça ilk 11’de Rahman Buğra Çağıran başladı.
Fernando Emanuel Dening, hafta içerisinde İnegölspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında 2 gol kaydetmişti. Takımı Kardemir Karabükspor maçına hazırlayan Ali Ravcı ile Hakan Çalışkan, performansından dolayı Dening’e de ilk 11’de yer verdi.
7 TÜRK OYUNCUYLA GELEN ZAFER
Süper Ligin 6’ncı haftasında Evkur Yeni Malatyaspor sahaya Ertaç Özbir, Yalçın Ayhan, Khalid Boutaib, Eren Tozlu, Okechukwu Godson Azubuike, Sadık Çiftpınar, Adem Büyük, İssam Chebake, Aytaç Kara, Rahman Buğra Çağıran, Fernando Emanuel Dening on biriyle çıktı.
Kardemir Karabükspor’un 9 yabancıyla mücadele ettiği karşılaşmadan Evkur Yeni Malatyaspor sahadan 4-2 üstün ayrılırken, takımın 3 golü Türk oyunculardan geldi.
Sarı kırmızılıların gollerini dakika 15’te Yalçın Ayhan, dakika 39’da Adem Büyük, dakika 45+2’de Eren Tozlu ve dakika 89’da Khalid Boutaib kaydetti.
Bu hafta Trabzonspor 4, Aytemiz Alanyaspor 3, Atiker Kontaspor 5, Teleset Mobilya Akhisarspor 5, Gençlerbirliği 5, Medipol Başakşehir 5, Fenerbahçe 3, Beşiktaş 3, Demir Grup Sivasspor 3, Göztepe 3, Kardemir Karabükspor 2, Kasımpaşa 2, Kayserispor 4, Bursaspor 3, Galatasaray 2 Türk sporcusunu ilk 11’de sahaya sürdü.
Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi