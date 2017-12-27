EYMS Yönetimi Yalçın Konusunu ‘Bitirdi’

Süper Lig’de 13.haftada Malatya’da oynanan Beşiktaş karşılaşmasından bir gün sonra yönetim tarafından ‘disiplinsiz davranışları’ nedeniyle süresiz kadro dışı bırakılan Yalçın Ayhan ile yollar ayrılıyor.

Tecrübeli stoperin süresiz kadro dışı bırakılması spor camiasında günlerce gümden olurken, kulüp başkanı Adil Gevrek, 17 Aralık’ta yaptığı açıklamada, “Yalçın Ayhan bizim futbolcumuz. Bizim için kıymetli, değerli ve bu takıma katkı sağlayan bir oyuncumuz. İnşallah bundan sonrada sağlayacaktır. O gün öyle olması gerekiyordu. Kulüplerin bazı kriterleri, kuralları vardır ve bunların bazen işlenmesi gerekir. Yalçın Ayhan ile bir görüşme yaptık. İlk yarının son iki maçında olmayacak. Kendisini toparlaması için 10 gün izin verdik. Devre arasında konuşup, o işi kesinlikle bir çözüme kavuşturacağız” demişti.

Tecrübeli oyuncu ve menajeriyle görüşen yönetim, karşılıklı anlaşarak yolları ayırma kararı aldı. Kulüp başkanı Adil Gevrek, “Büyük ihtimalle bir ayrılık görülüyor” diyerek, tecrübeli stoper ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Gevrek, karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını belirterek, “Takımımıza emek verdi. Karşılıklı oturup, konuşup, anlaşarak böyle bir ayrılık söz konusu oldu. Bu yüzde yüz değil ama iki taraf için şimdilik böyle. Cuma günü oturup net bir karar alınacak” ifadesini kullandı.

Teknik direktör Erol Bulut ise Yalçın Ayhan konusunda, “Yalçın ile 3 sene Başakşehir’de çalıştım. Yalçın her zaman takımı için elinden geleni yapan bir kişi. Sahada her zaman yüzde yüzünü veren bir futbolcu. Kendine profesyonel olarak mükemmel bakan bir sporcumuz. Şuan ki durumu başkan ve yönetim arasında olan bir sorun, onu halen bildiğim kadarıyla çözememişler. Zaten çok fazla uzadı. Hemen bu sıkıntı ortaya çıktığında kısa bir dönemde halledilmesi gerekiyordu. Fazla uzadı, bundan sonra ne olacak ben karar veremeyeceğim. Başkan ve yönetim karar verecek, bizde karara saygı duyacağız” açıklamasında bulundu.

“YOLLARI AYIRDIK”..

Bu arada, iha’nın haberine göre Kulüp Başkanı Adil Gevrek, yaptığı açıklamada Yalçın Ayhan ile anlaşılarak, yolları ayırma kararı aldıklarını da söyledi. E.Y. Malatyaspor’un menfaati için attıkları her adıma dikkat ettiklerini belirten Gevrek, “Yalçın Ayhan görev yaptığı süre içerisinde takıma büyük katkı sundu. Ancak futbolda bazen yaşanan bu duruma benzer hadiseler cereyan edebilir. Kendisiyle konuştuk ve yolları ayırmaya karar verdik. Umarım daha uzun yıllar Türk futboluna hizmet eder. Biz de bundan sonraki süreçte defans hattımızla ilgili adım atabiliriz. En azından o bölgemize 1 oyuncu transferi yapabiliriz. Bu konuyu hocamızla da konuştuk ve bir karar noktasına geldik” diye konuştu.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi- iha