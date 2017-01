EYMS Yönetiminden 3 İstifa Geldi

TFF 1. Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’da Mali İşlerden Sorumlu As Başkan Ahmet Güler, Futbol Şube Sorumlusu As Başkan Ednan Çoban ve As Başkan Ahmet Bağdat istifa ettiklerini açıkladı.

Sarı kırmızılı kulüpte geçtiğimiz hafta içerisinde yönetimde istifa olduğu yönünde bazı söylentiler çıkmış ve bu durum medyaya da yansıdı. Mali İşlerden Sorumlu As Başkan Ahmet Güler, görevlerinin başında olduklarını ve yaşadıkları sıkıntıları çözeceklerine inandıkları yönünde açıklamada bulunmuştu.

Ligin 17’nci haftasında Malatya İnönü Stadı’nda Evkur Yeni Malatyaspor ile Sivasspor arasında oynanan karşılaşma sonrası yönetimdeki istifalar netleşti.

İstifa eden üç yönetici, yaptıkları ortak basın açıklamasında şunları söyledi: “Öncelikle Yeni Malatyaspor camiasına ve Malatyalı sevenlerimize saygılarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Biz yöneticiler şunu iyi bilmelidirler ki; hiç bir mevki ve makam, Malatyaspor’dan değerli değildir. Kişisel çıkarlarımız, Malatyaspor’da aldığımız görevlerin önüne geçmemelidir. Bu sebepten kulübümüze Sivasspor maçı öncesi zarar gelmemesi nedeniyle yapmış olduğumuz istifaları hiçbir basın açıklaması yapmadan, görevlerimizin başında olduğumuzu bildirdik. Yapmış olduğumuz bu eylem biz Malatya sevdalıları için, kulübümüzün her şeyin üzerinde olduğu düşüncesindedir. Ancak bu iyi niyetimizi bazı yönetici arkadaşlar kötüye kullanmıştır. Bu düşüncemizi siz değerli Malatyaspor camiasının takdirine bırakıyoruz. Görevlerimize son verdiğimizi istifa ettiğimizi bildirmek istiyoruz. Bu aşamadan sonra Evkur Yeni Malatyasporumuza başarılar dileriz.”

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi