EYMS’de 1.99’luk Djuric Bombası

Ligin ikinci yarısı için pivot santrafor arayışını sürdüren Evkur Yeni Malatyaspor’un İtalya Seri B takımlarından Cesena’da forma giyen Bosna Hersekli golcü Milan Djuric’in peşinde olduğu iddia edildi.

TFF 1. Lig’de çetin geçecek şampiyonluk yarışı için kadrosuna nokta transferler yapmak için çalışmalarını sürdüren yönetim dev golcünün peşine düştü. Ligde şampiyonluk yarışı veren sarı kırmızılılar, teknik direktör İrfan Buz’un özellikle istediği bir pivot santrafor için ibresini İtalya’ya çevirdi.

Cesana ile 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki Boşnak futbolcunun 1 milyon AVRO olan bonservisini indirmeye çalışan Evkur Yeni Malatyaspor yönetiminin, golcü futbolcunun transferinde mutlu sona yakın olduğu iddia edildi. İtalya basınında yer alan haberlere göre sarı kırmızılıların, Serie B takımlarından Cesena forması giyen Milan Djuric ile anlaştığı ileri sürüldü. 1.99 boyundaki golcü oyuncu, İtalya 2. Ligi’nde bu sezon oynadığı 18 maçta 6 kez rakip fileleri havalandırdı.

MİLAN DJURİC KİMDİR?

22 Mayıs 1990 doğumlu Milan Djuric, Bosna Hersek vatandaşıdır. İtalya Serie A takımlarından AC Cesena’nın formasını giyen oyuncu, Forvet bölgesinde görev yapıyor.

Babası Goran, eski bir Bosnalı futbolcu olan Milan, 2007 yılında Cesena’nın formasını giydi. 2010-2011 sezonunda Ascoli, 2011-2012 sezonunda Crotone, 2012-2013 sezonunda Cremonese, 2013-2014 sezonunda Trapani ve 2014-2015 sezonunda Cittadella takımlarını frmalarını giyen 1,99 metre boyundaki forvet, yeniden Cesena takımına dönüş yaptı.

PERFORMANSI

Milan Djuric, Cesena takımıyla 153 maça çıktı. 153 maçta 26 gol kaydeden Milan, 8’de asist yaptı. Crotone’de 48 maç oynayan Milan Djuric, 9 gol attı, 3’de asist yaptı. Cremonese takımıyla 23 maça çıkan Djuric, 4 gol atma başarısı gösterdi.

Golcü futbolcu, Ascoli takımında 17 kez forma giydi. Bu maçlarda 2 gol attı, 3’de asist yaptı. Trapani’de 15 kez forma giyen Milan, bu takımda 3 kez fileleri havalandırdı. Cittadella takımıyla 15 kez sahaya çıkan Milan Djuric, 4 gol attı, 2’de asist yaptı.

Seri B’de toplam 185 maça çıkan Milan Djuric, 34 gol atarken, 14’de asist yapma başarısını gösterdi.

Milan Djuric, Bosna Herkes milli takımıyla çıktığı 14 maçta ise 7 gol attı.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi