EYMS’de 2 Futbolcu Cezalı
Süper Lig ekibi Evkur YenMalatyaspor’da, Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasında sarı kart gören orta saha oyuncuları Murat Yıldırım ile Aytaç Kara (fotoğraftaki), Göztepe maçında forma giyemeyecek.
Ligde son 4 maçında gol atamayan, bu karşılaşmalarda 2 mağlubiyet, 2’de beraberlik alan Evkur Yeni Malatyaspor’da, Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasında dördüncü sarı kartlarını gören orta saha oyuncuları Murat Yıldırım ile Aytaç Kara cezalı duruma düştü.
Yıldırım ve Kara, ligin 15.haftasında 9 Aralık Cumartesi günü Yeni Malatya Stadyumu’nda oynanacak olan Göztepe karşılaşmasında forma giyemeyecek.
Yeni Malatya Gazetesi
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