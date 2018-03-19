EYMS’de Başarısızlığın Sebebi Bireysel Hatalar mı?

Spor Toto Süper Lig’de geride kalan iki haftada Fenerbahçe ve Trabzonspor’a mağlup olan Evkur Yeni Malatyaspor’da moraller bozuldu. Ligde geride kalan 24 haftada 34 puan toplayan sarı kırmızılılar, Fenerbahçe ve Trabzonspor karşılaşmalarından mağlubiyetle ayrıldı.

Evkur Yeni Malatyaspor’un teknik direktörü Erol Bulut, Fenerbahçe karşısındaki 3-5-2 sistemini Trabzonspor karşılaşmasında da uyguladı. Teknik direktör Erol Bulut, Fenerbahçe karşılaşmasından farklı olarak Rahman Buğra Çağıran’ın yerine Aly Cissokho’ya görev verdi. Fenerbahçe maçında oyuna 79.dakikada dahil olan Michael Pereira, Trabzonspor maçı öncesi yaşadığı hafif sakatlık nedeniyle ilk 11’de yer almazken, oyuna bir kez daha 79.dakikada girdi.

İKİ MAÇTA 6 GOL YEDİLER

Ligde iki haftalık süreçte kalesinde 6 gol gören ve sadece 1 gol atabilen sarı kırmızılılar, ligde uyguladığı iyi savunmayı iki maçta unuturken, gol yollarında da oldukça etkisiz kaldı. Trabzonspor karşılaşmasında teknik direktör Erol Bulut, müsabakanın 36.dakikasında orta saha oyuncusu Aytaç Kara’yı oyundan alırken, bu değişiklikle ilgili, “Aytaç kötü başladı, kötü oynadı ama onun dışında dört kişi daha değiştirebilirdim” değerlendirmesinde bulundu.

“KALİTELİ AYAKLAR OLUNCA KAZANIYORSUNUZ”

Fenerbahçe karşılaşması sonrası Erol Bulut, “Fenerbahçe karşısında istemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Maça çok iyi başladık, baskılı oynadık, yeterince pozisyonlara da girdik. İkinci yarı Fenerbahçe’nin kalemizde girdiği sadece iki kez pozisyon vardı. Toplam 3-4 pozisyonda Fenerbahçe 2 gol attı. Biz yakaladığımız pozisyonlarda maalesef istediğimiz o golleri bulamadık. Burada ortaya çıkan kalite farkı; kalite, kaliteli ayaklar olunca kazanıyorsunuz, olmadığında maçı kaybediyorsunuz. Bunun üzerine çalışmamız lazım. Hücum anlamında neleri daha doğru yapabiliriz, defans anlamında iyi oynadığımızı düşünüyorum” açıklamasını yapmıştı.

“BİREYSEL HATALARDAN MAÇI TRABZONSPOR’A HEDİYE ETTİK”

Bulut, deplasmanda 4-1 kaybettikleri Trabzonspor karşılaşması sonrası ise “Maçı kazanmamız gerekirken yaptığımız bireysel hatalardan dolayı Trabzonspor’a maçı hediye ettik. Yakaladığımız pozisyonları iyi değerlendiremedik, rakip iyi değerlendirdi. 4-1 mağlup olduk. Maçtan önce agresif ve kompakt oynamak istiyorduk ancak ikinci yarıda bunu hiç gerçekleştiremedik. Uzak ve kopuk oynadık, pozisyonları da değerlendiremedik. Bireysel hataları çok yaptık. İyi olan rakibe bireysel hatalar yaparsan cezalandırılırsın” açıklamasında bulundu.

“BİREYSEL HATALARDAN DOLAYI YEDİĞİMİZ BASİT GOLLER VAR”

Evkur Yeni Malatyaspor’un sportif direktörü Ali Ravcı’da İhlas Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, “Bireysel hatalardan dolayı yediğimiz çok basit goller var” dedi.

Takım olarak iki haftadır iyi oynamalarına rağmen basit bireysel hatalardan kaynaklı yenilgiler aldıklarını ifade eden Ravcı, “İki haftadır iyi oyunumuzun karşılığını alamıyoruz. Bakıldığında bireysel hatalardan dolayı yediğimiz çok basit goller var. Tabii durum böyle olunca takımın direnci çabuk düşüyor. Elbette ki yenilgiler üzücü, lakin biz bu tür yenilgilerin de olacağını öngörüyorduk. O yüzden bundan sonraki süreçte minimum kayıpla yolumuza devam etmek için elimizden geleni yapacağız. Moral bozmaya gerek yok. Taraftarımız rahat olsun. Bu futbolcu grubu bu süreci de en iyi şekilde atlatacaktır” şeklinde konuştu.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi- iha