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Malatya Haber -

EYMS’de Beşiktaş Maçı Hazırlıkları Başladı

EYMS’de Beşiktaş Maçı Hazırlıkları Başladı
  • 17.04.2018
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Spor Toto Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’da hafta sonu Beşiktaş ile oynanacak olan maçın hazırlık antrenmanları başladı.

Süper Ligin 30. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor’un 22 Nisan Pazar günü 19.00’da Vodafone Park’ta Beşiktaş ile karşı karşıya geleceği maç için hazırlıklarını başladı.

Orduzu Pınarbaşı tesislerinde Beşiktaş maçı hazırlıklarına Evkur Yeni Malatyaspor’lu futbolcular antrenmana gelen bazı taraftarların baklava ikramı ile başladı.

Teknik Direktör Bulut, antrenman öncesi, futbolcular ile sahada  genel bir toplantı yaparak çalışmaları başlattı.

Evkur Yeni Malatyaspor’da hafif sakatlıkları bulunan Okechukwu Azubuıke ve Mıchael Pereıra antrenmana katılmadılar ve salonda hazırlandılar.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi

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