EYMS’de Boutaib Şoku..

Spor Toto Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’da golcü futbolcu Khalid Boutaib, kasığındaki sakatlık nedeniyle Kasımpaşa maçı kadrosundan çıkarıldı.

Ligin 20.haftasında deplasmanda Antalyaspor’a 3-1 mağlup olan Evkur Yeni Malatyaspor’da, ligin 21.haftasında Kasımpaşa karşılaşması öncesi büyük bir şok yaşandı. İstanbul ekibiyle oynanacak olan karşılaşmanın son hazırlığında kasığından sakatlanan forvet oyuncusu Khalid Boutaib maç kadrosundan çıkarıldı. Faslı golcünün Bursaspor maçına yetiştirilmesi için sağlık ekibinin çalıştığı belirtildi.

Takımın 9 golle en golcü ismi olan Khalid Boutaib’ten kötü haber geldi. Kasımpaşa maçı hazırlıkları esnasında kasığından sakatlanan ve ilk kontrollerine adalesinde küçük çapta yırtık tespit edilen Boutaib, Kasımpaşa maçı kadrosundan çıkarılırken, tedavisine başlandı.

Talihsiz bir sakatlık yaşayan Khalid Boutaib’in ligin 22.haftasında deplasmanda oynanacak olan Bursaspor maçına yetiştirileceği ifade edildi.

Boutaib, ligin ilk yarısında Osmanlıspor’a 2, Antalyaspor, Bursaspor, Kardemir Karabükspor, Gençlerbirliği, Göztepe (penaltıdan), Galatasaray ve Kayserispor’a 1’er gol atmıştı.

Ligin ikinci yarısının ilk haftasında Osmanlıspor deplasmanında penaltı atışından yararlanamayan ve fırsatları değerlendiremeyen Boutaib, 19.haftada Malatya’da oynanan Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında takımına penaltı kazandırmış ve 3 puanın alınmasında büyük bir rol oynamıştı. Ligin 20.haftasında Antalyaspor deplasmanında da net bir gol fırsatından yararlanamayan Faslı golcü, gol krallığı yarışına 7.sırada yer alıyor.

Evkur Yeni Malatyaspor’da 19 karşılaşmaya da ilk 11’de başlayan Khalid Boutaib, bin 674 dakika sahada kalırken, 9 gol atıp, 3 asist yaptı.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi