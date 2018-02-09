EYMS’de Boutaib Şoku..
Spor Toto Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’da golcü futbolcu Khalid Boutaib, kasığındaki sakatlık nedeniyle Kasımpaşa maçı kadrosundan çıkarıldı.
Ligin 20.haftasında deplasmanda Antalyaspor’a 3-1 mağlup olan Evkur Yeni Malatyaspor’da, ligin 21.haftasında Kasımpaşa karşılaşması öncesi büyük bir şok yaşandı. İstanbul ekibiyle oynanacak olan karşılaşmanın son hazırlığında kasığından sakatlanan forvet oyuncusu Khalid Boutaib maç kadrosundan çıkarıldı. Faslı golcünün Bursaspor maçına yetiştirilmesi için sağlık ekibinin çalıştığı belirtildi.
Takımın 9 golle en golcü ismi olan Khalid Boutaib’ten kötü haber geldi. Kasımpaşa maçı hazırlıkları esnasında kasığından sakatlanan ve ilk kontrollerine adalesinde küçük çapta yırtık tespit edilen Boutaib, Kasımpaşa maçı kadrosundan çıkarılırken, tedavisine başlandı.
Talihsiz bir sakatlık yaşayan Khalid Boutaib’in ligin 22.haftasında deplasmanda oynanacak olan Bursaspor maçına yetiştirileceği ifade edildi.
Boutaib, ligin ilk yarısında Osmanlıspor’a 2, Antalyaspor, Bursaspor, Kardemir Karabükspor, Gençlerbirliği, Göztepe (penaltıdan), Galatasaray ve Kayserispor’a 1’er gol atmıştı.
Ligin ikinci yarısının ilk haftasında Osmanlıspor deplasmanında penaltı atışından yararlanamayan ve fırsatları değerlendiremeyen Boutaib, 19.haftada Malatya’da oynanan Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında takımına penaltı kazandırmış ve 3 puanın alınmasında büyük bir rol oynamıştı. Ligin 20.haftasında Antalyaspor deplasmanında da net bir gol fırsatından yararlanamayan Faslı golcü, gol krallığı yarışına 7.sırada yer alıyor.
Evkur Yeni Malatyaspor’da 19 karşılaşmaya da ilk 11’de başlayan Khalid Boutaib, bin 674 dakika sahada kalırken, 9 gol atıp, 3 asist yaptı.
Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi
kadtoda eren tozlu dıye bagıran taraftar al sana eren tozlu sezon sonuna kadar as kadroda sakatlık ve cezalı oyuncu olmasın bu yedekleri ile işimiz cok zor
Sayın morınho aydınbaba boutaib haftalardır taraftara saç baş yoldurmuyormu? koca süperlig takımı Boutaib in keyfine göre şekillenemez.Kötü futbolcuda değil ama bu saatten sonra takıma faydalı olabileceğini düşünmüyorum.
Maçtayım şu an butayip yeri çok aranıyor 1 tane hava topu alamadık. Siz taraftar olamazsınız
Siz öyle diyin takimin pozisu yok seni arıyoruz talip
Belki o toplar başkasının önüne düşer gol olur en azından.
Çok yerinde bir karar oynamasa daha karlıyızz
Isabet olmus hayirlisi olmus Bak böyle Belki daha Iyi Olur
Güzel haber😁
Hayırlı bir sakatlık bence.İnşallah en kısa zamanda iyileşir ama bir kaç hafta dinlendirilmesi iyi olur.Hem yeni transferimiz olievera yı da görmüş oluruz.
kerneklı ali sen maçtan topcudan anladıgın yok butaip gibi bir adam bu maçta olsaydı bu maçı alırdık