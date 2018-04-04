EYMS’de Gelecek Sezon Hazırlığı

Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’da yönetim, gelecek sezonla ilgili çalışmalara başladı. İlk önce teknik direktör Erol Bulut ile 3 yıllık bir sözleşme imzalamak isteyen sarı kırmızılı yönetim, listelerinde yer alan futbolcuları da takibe aldı.

Sezonun ilk haftalarında teknik direktör Ertuğrul Sağlam’ın istifası üzerine Medipol Başakşehir’de yardımcı antrenörlük görevinde bulunan teknik direktör Erol Bulut’u takımın başına getiren yönetim, genç teknik adamla sözleşme uzatmayı planlıyor. 2019’da sözleşmesi sona erecek olan Bulut’a 3 yıllık yeni bir sözleşme sunmayı planlayan yönetimin, 3 yıl içerisinde Avrupa’ya gitme hedefini gerçekleştirmek için başarılı hocaya çok güvendiği ifade ediliyor.

Geleceğiyle ilgili henüz bir karar vermeyen teknik direktör Erol Bulut, konuyla ilgili, “Gelecekle ilgili henüz yönetim kurulumuz ile oturup bir görüşme gerçekleştirmedik. Tabi gelecek çok önemli. Kulüp adına, benim adıma ve futbolcular adına. Önemli bir süreç ama o sürecin konuşulması için önümüzdeki bir kaç maçın daha oynanması gerektiğini düşünüyorum. Ondan sonra zamanı geldiğinde yönetimle oturup konuşacağımızı düşünüyorum” açıklamasında bulundu.

Öte yandan sarı kırmızılılar, takibe aldığı yabancı futbolcuları yakından izlemeye devam ediyor. Takımın oyuncu izleme sorumlusu Hakan Çalışkan’ın, takibe alınan futbolcuları izlemek için yurt dışında bulunduğu kaydedildi.

Doria ve Gilberto içinde girişimde bulunmaya hazırlanan yönetimin, Çalışkan’ın hazırlayacağı raporla birlikte, teknik direktör Erol Bulut ile bir araya gelerek, gelecek sezonunu yapılanmasını gerçekleştireceği öğrenildi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi