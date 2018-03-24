EYMS’de Gençlerbirliği İçin Yoğun Tempo
Spor Toto Süper Ligin 27.haftasında sahasında Ankara ekibi Gençlerbirliği’ni konuk edecek olan Evkur Yeni Malatyaspor’da hazırlıklar yoğun tempoda sürüyor.
Ligde geride kalan 26 haftalık bölümde 34 puan toplayan sarı kırmızılılar, Fenerbahçe ve Trabzonspor karşısında aldığı mağlubiyetleri, Gençlerbirliği maçında alacağı galibiyetle telafi etmenin hesaplarını yapıyor.
Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’nde, teknik direktör Erol Bulut nezaretinde gerçekleştirilen antrenmana Fas Milli Takımı’nda bulunan Khalid Boutaib, Gine Milli Takımı’nda bulunan Sadio Diallo ve Ümit Milli Takımda bulunan Berk Yıldız katılmadı.
Gribal enfeksiyon geçiren forvet oyuncusu Eren Tozlu ile omzundaki sakatlık nedeniyle iğne olan kaleci Fabien Ceddy Farnolle takımla birlikte çalışmalarını sürdürdü.
Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular daha sonra kuvvet çalışması yaptı.
Spor Toto Süper Lig’de geride kalan 26 haftalık bölümde 9 galibiyet, 7 beraberlik, 10’da mağlubiyet alarak, 34 puan toplayan ve 10.sırada yer alan sarı kırmızılılar, son iki haftayı puansız tamamlamıştı.
Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi