EYMS’de Hamit Altıntop İddiası

TFF 1. Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’un, Süper Lig ekibi Galatasaray ile yolları ayrılan Hamit Altıntop ile ilgilendiği iddia edildi.

Transfer çalışmalarında şuana kadar stoper Sezer Özmen ile forvet oyuncusu Ahmet Aras’ı kadrosuna katan Evkur Yeni Malatyaspor’un Galatasaray ile yollarını ayıran Hamit Altıntop ile ilgilendiği öne sürüldü.

Adı İzmir ekibi Göztepe’yle de anılan Altıntop’un hangi takımın formasını giyeceğine birkaç gün içerisinde karar vereceği öğrenildi.

Malatya’dan 1971 yılında Almanya’nın Gelsenkirchen kentine göç eden Altıntop ailesinin 1982 yılında Gelsenkirche’de dünyaya gelen oğulları Hamit Altıntop ve Halil Altıntop, amcalarının da etkisiyle DJK Gelsenkirchen-Süd takımında futbola başladı.

Altıntop kardeşler, DJK TuS Rotthausen takımında dört sene geçirir ve genellikle ofansif özellikleriyle dikkat çektiler. Bu dört senenin sonunda Wattenscheid 09 takımına transfer oldular. Bu takımın alt yaş gurubu takımlarında oynayan Altıntop kardeşler, Hans Bongartz’ın başında olduğu A Takıma kadar yükseldi. Bu takımın hocası olan Bongartz, Wattenscheid 09, Schalke 04 ve Kaiserslaurten takımları için oynadı. Teknik direktörlük yıllarında ise iki ayrı sekansta (1990-1994 ve 1998-2004) SG Wattenscheid 09 kulübünü çalıştırdı. Bongartz, Altıntop kardeşlerin A takıma alınmasının ardından İki oyuncuya çoğu maçta şans verdi. ki oyuncu, aynı zamanda o dönem Almanya Bölgesel Ligi’nde oynamaya başlayarak TFF Avrupa bürosunun dikkatlerini çekti. Ve Bulgaristan 18 Yaşaltı Milli Takımı ile 14 Kasım 2000 günü oynanan maçta ilk kez Türkiye forması giydi. Milli takımın rakibini Kartal Stadı’nda 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada gollerden birini de Hamit Altıntop kaydetti.

SCHALKE 04 İLE HAYATLARI DEĞİŞTİ

Bölgesel lig ve Millî takımda gösterdiği performanslarıyla dikkatleri çeken Altıntop kardeşler, 2003 yılında Schalke 04’ün radarına takıldı. Halil Altıntop attığı goller ile, Hamit ise “oyunun iki yönünde de etkili olabildiği için” tercih ediliyordu. Sezonun ardından kardeşler Schalke 04’e transfer oldu. Ve kardeşler böylelikle Gelsenkirchen şehrinde doğduğu eve geri döndü.Ayrıca bu transfer hakkında Dönemin Schalke 04 Genel Menajeri Rudi Assauer, transferden dolayı büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Bu hamle için ayrıca Schalke 04 kasasından 1,8 milyon avroluk bir bonservis bedeli çıktı. Bu arada Hamit’in kardeşi Halil ise Kaiserslaurten’e transfer oldu. Hamit Bundesliga’da ilk maçına Gelsenkirchen bölgesinin büyük derbisinde Borussia Dortmund karşısında çıktı. 9 numaralı formayla bu maçta 2 gol birden atan Hamit, takımını 2-0 öne geçirse de önce Flavio Conceiçao, ardından Marcio Amuroso’nun golüyle 90 dakika sonunda maç berabere bitti. Maçın sonunda Schalke 04 Teknik Direktörü Jupp Heynckes, karakterini “kusursuz” olarak nitelendirdiği Altıntop’u Lothar Matthäus’un gençliğine benzettiğini açıklamıştır. Hamit, UEFA Intertoto Kupası’nda attığı golün ardından sezonun üçüncü haftasında yine taraftarın önüne çıktı.Hamit, Köln karşısında eşitlikle girilen son bölümde, 90+3. dakikada, Schalke 04 lehine skoru değiştiren isim oldu. O sezon Bundesliga’daki attığı beş golünün hepsini İç sahda kaydeden Hamit,. Türkiye için 18 Yaşaltı ve 20 Yaşaltı Millî Takım’da forma giydikten sonra 21 Yaşaltı’nda da oynadı. U-21 takımından sonra Almanya veya Türkiye arasında seçim yapmak zorunda olan Altıntop,2004 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu’nda Almanya ile Türkiye Ümit Millî Takımı arasında oynanan maçta forvet arkası mevkiinde oynadı. Almanya’ya muhteşem bir gol atarak Türkiye’ye üstünlüğü getirse de, İlk maç Almanya’da 1-0 Almanya’nın üstünlüğüyle bitmişti ve Türkiye’ye bir gol daha gerekmekteydi. Türkiye ne kadar pozisyon bulsa da bu pozisyonları değerlendirememiş ve maçın sonlarında Almanya skoru 1-1’e getirmiştir. Bu maçtan üç ay sonra Danimarka ile oynanan hazırlık maçında kardeşiyle birlikte A Millî Takım forması giyen Hamit Altıntop, Almanya’nın ısrarlarına rağmen Türkiye A millî futbol takımını tercih etti. Bundesliga’da 2004-2005 sezonunu Bayern Münih’in ardından ikinci sırada tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynamaya hak kazanan Schalke 04, gruplarda AC Milan, PSV Eindhoven ve Fenerbahçe ile mücadele etti. İkinci maç haftasında Milan ile karşılaşan Schalke 04 adına 68. dakikada Fabian Ernst’in yerine oyuna dâhil olan Hamit Altıntop, iki dakika sonra uzaktan harika bir gol atarak skoru 2-2’ye getirdi.Aynı sezonun devre arasında ise Altıntop ailesi için önemli bir gelişme daha yaşandı. Kaiserslaurten’den Halil Altıntop ile Schalke 04 arasında sezon sonu geçerli olmak üzere sözleşme imzaladı. Sezon sonunda Kaiserlautern küme düşsede Hamit’in kardeşi Halil sezonu 20 golle bitirerek dikkatleri çekti. Böylelikle Altıntop ikizleri, yeniden biraraya geldi. Hatta Bundesliga’nın ilk maçında Halil gol sevinci yaşadı. Ne var ki; Hamit, sürelerinin azalmasından memnun kalmadı ve Ocak 2007’de Bayern Münih Teknik Direktörü Ottmar Hitzfeld’in isteğiyle yeni sezon için Bavyera’nın yolunu tuttu.

YILDIZ OYUNCULARLA DOLU BAYERN MUNİH’İN YOLUNU TUTTU

Bonservis ücreti ödenmenden Bayern Münih’e transfer olan Hamit Altıntop, O sezon Oliver Kahn, Lucio, Philipp Lahm, Ze Roberto, Franck Ribery, Mark van Bommel, Bastian Schweinsteiger, Miroslav Klose, Luca Toni gibi ilk anda bile hemen akıllara gelen yıldız oyuncularla dolu kadroda kendisine yer buldu. Hamit Altıntop, farklı birkaç pozisyonda görev alabildiği için teknik direktörünün elini güçlendirdi. İlk sezonunda Bayern ile Lig Kupası, Almanya Kupası ve Bundesliga şampiyonluğu yaşayan Altıntop, kariyerinin belki de en gösterişli performanslarını ise o sezonun sonunda Avusturya ve İsviçre’de yapılan 2008 Avrupa Şampiyonası’nda gösteriyordu. Portekiz ve İsviçre ile aynı grupta yer alan Türkiye’ye Çek Cumhuriyeti ile oynanacak son maçta üst tura yükselebilmek için mutlaka galibiyet gerekliydi. Bitime 15 dakika kala ise skorda Çeklerin 2-0’lık üstünlüğü vardı. Ancak önce 75. dakikada çizgiye inen ve Arda Turan’a golü attıran Hamit Altıntop, sonra 87 ve 89’da Nihat Kahveci’yi golle buluşturarak mucizenin yaratılmasını sağlayacaktı. Fatih Terim’in liderliğinde yarı final oynayarak ülke tarihine altın harflerle yazılan Türkiye adına turnuva sonunda altın 11’de yer alan tek isim de Hamit Altıntop oldu. 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde tarak kemiğinde kırık tespit edilen Hamit Altıntop, turnuvanın ardından aynı sakatlıkla bir kez daha yüzleşti. Ve üç ay boyunca sahalardan uzak kaldığı 2008-2009 sezonunda Bayern Münih adına sadece üç lig maçında boy gösterebildi. Bir sonraki sezon Lig Kupası ve Bundesliga şampiyonu olan, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde final oynayan Bayern Münih için, bu defa ayak bileği ve kas sakatlıkları yaşadığından, 15’i lig toplam 30 maça çıkabildi, 2010-2011 sezonunda Bayern’de süreleri azalırken, 29 Mart 2011 günü Türkiye’nin Avusturya ile oynadığı Euro 2012 eleme grubu maçına ilk kez “Milli Takım Kaptanı” olarak çıktı.

REAL MADRİD KARİYERİ

Hamit, Nisan 2011’de Bayern’den ayrılacağını ve önünde birkaç opsiyon bulunduğunu açıkladı.Hamit sezonun ardından ise Portekizli teknik adam Jose Mourinho tarafından Real Madrid’e transfer edildi. Hamit, Real Madrid takımındaki ilk resmi maçına 27 Eylül 2011 tarihinde Ajax takımıyla oynanan ve 3-0 galibiyetle sonuçlanan UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında, 83. dakikada Mesut Özil’in yerine oyuna girerek çıkmıştır. La Liga’da Real Madrid formasıyla ilk maçına 15 Ekim 2011 tarihinde oynanan ve 4-1 kazanılan Real Betis maçının 77. dakikasında Cristiano Ronaldo’nun yerine oyuna girerek çıkmıştır. La Liga’da Real Madrid formasıyla ilk golünü ise 17 Aralık 2011 tarihinde oynanan ve 6-2 kazanılan Sevilla maçının 89. dakikasında atmıştır. Sırtındaki problemden dolayı sezon öncesinde tam hazır olamasa da toplam 12 kez Real Madrid formasını terletti. Ve Real Madrid’in üç senelik Barcelona hâkimiyetini bitirerek LFP şampiyonu olduğu kadroda bulunan 2. Türk futbolcu oldu.

GALATASARAY KARİYERİ

Hamit, Galatasaray formasıyla ilk resmi maçına Fenerbahçe karşısında Süper kupa maçında çıkmış ve Galatasaray bu maçı 3-2 kazanmıştır. Hamit ilk lig maçına ise Kasımpaşa maçında çıkmıştır. Avrupa kupalarındaki ilk maçı ise 19 Eylül 2012 tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynanılan ve 1-0 kaybedilen Manchester United maçıdır. Galatasaray formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 3 ve Süper lig’de 5 topu direkten dönen Hamit Altıntop, Galatasaray formasıyla ilk golünü ise Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16’da Schalke 04 deplasmanında kaydetmiştir. Hamit, 2014-15 sezonu sonunda geçirdiği bel fıtığı operasyonundan sonra ardı ardına sakatlıklar yaşamıştır. Sözleşmesi alacaklarının üzerine cüzi bir miktar ödenerek uzatılan Altıntop, Tuzlaspor karşısında sergilediği kötü performans sonrası seyirciden tepki aldı ve Galatasaray yönetimi tarafından sözleşmesi fesih edildi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi