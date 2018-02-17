EYMS’de Hedef Bursa’dan Puan Almak

Süper Ligin 22.haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, Pazar günü 13.30’da Bursaspor ile Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Ligin ikinci yarısında oynadığı 4 karşılaşmada 5 puan toplayan Evkur Yeni Malatyaspor, deplasmandan istediği sonuçla dönüp, alt sıralarla arasındaki puan farkını açmanın hesaplarını yapıyor.

Ligde 21 haftalık süreçte 7 galibiyet, 6 beraberlik, 8’de mağlubiyet alarak 27 puan toplayan Evkur Yeni Malatyaspor, ligde zor günler geçiren ve 21 haftada 7 galibiyet, 5 beraberlik, 9 mağlubiyet ile 26 puan toplayabilen Bursaspor’a konuk olacak. 3 puanın iki takım için büyük önem taşıdığı karşılaşmayı Ankara Bölgesinden Süper Lig hakemi Ali Palabıyık yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1’den izleyicilerle buluşacak.

Süper Lig’de yedi maçtır galibiyete hasret olan Bursaspor, bu süreçte 2 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. Yeşil beyazlılar, Süper Lig’de en son ki galibiyetini 3 Aralık 2017’de ligin 14.haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor’a karşı 3-0’lık sonuçla aldı. Evkur Yeni Malatyaspor, 21 haftalık süreçte kazandığı 27 puanın 11’ini deplasman maçlarında topladı. Deplasmanda 10 karşılaşmaya çıkan sarı kırmızılılar, bu karşılaşmalarda 3 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. Sarı kırmızılılar, 10 deplasman maçında 10 gol atıp, 14 gol yedi.

Bursaspor ile Yeni Malatyaspor, Süper Lig’de ilk kez bu sezon karşılaştı. Ligin ilk yarısında Malatya’da oynanan karşılaşmadan, Bursaspor 4-2 galibiyetle ayrıldı.

“KAZANAMIYORSAK, KAYBETMEYECEĞİZ”

Evkur Yeni Malatyaspor’un teknik direktörü Erol Bulut, Bursaspor karşılaşmasına ilişkin, “Bursaspor iyi bir takım, onlarda da bir düşüş var. Son maçlarını Akhisarspor’a karşı kaybettiler. Onlarda kazanmak isteyeceklerdir. Bizde oraya puan ya da puanlar almaya gidiyoruz. Sonuçta iki takım birbirine yakın, puanları yakın. Kazanamıyorsak, inşallah kaybetmeyeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

Bulut, takım olarak iyi yolda olduklarını ifade ederek, “Şuanda iyi gidiyoruz. Önümüzde 13 maç var, bu maçlarda iyi sonuçlar alıp, takımımızı iyi yerlere getireceğiz” dedi.

Yeni Malatya Gazetesi