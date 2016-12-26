EYMS’de İlk Yarı.. 9 Futbolcu Hiç Oynamadı..

TFF 1. Lig’de ilk yarıda 30 puan toplayan ve ikinci sırada yer alan Evkur Yeni Malatyaspor, 16 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı.

Evkur Yeni Malatyaspor iç sahada 5, deplasmanda ise 4 galibiyet aldı. Sarı kırmızılılarda Boubacar Diabang Dialiba, 10 golle gol krallığı yarışında 11 golle Bekamenga ve Poepon’un arkasında üçüncü sırada bulunuyor. Evkur Yeni Malatyaspor’da Amutu ve Eren Tozlu’nun 3’er golleri bulunuyor.

Sarı kırmızılılar, 16 haftada 25 gol kaydetti. Bu gollerin 7’si kafa, 18’i ise ayakla atıldı. Sarı kırmızılı takım, ligde ilk yarıda 16 haftada 49 sarı, 3 kırmızı kart gördü. Evkur Yeni Malatyaspor, 16 maçta 47 oyuncu değişikliği yaptı.

FUTBOLCULARIN PERFORMANLARI

Evkur Yeni Malatyaspor’da ligin ilk yarısında oynanan 16 karşılaşmada futbolcuların ortaya koydukları performans ise şöyle:

Sedat Ağçay, 15 karşılaşmada 1346 dakika görev aldı. 6 sarı kart gören Ağçay, 1 gol kaydetti.

Boubacar Diabang Dialiba, 15 karşılaşmada toplam 1272 dakika görev aldı. 2 sarı kart gören Dialiba, 10 gol attı.

Micheal Pereira, 15 karşılaşmada 1272 dakika görev aldı. 5 sarı kart gören Pereira, 3 gol attı.

Caner Arıcı, 14 karşılaşmada 1263 dakika görev aldı. Arıcı, 2 sarı 1 kırmızı kart gördü.

Yiğitcan Erdoğan, 14 maçta 1260 dakika görev aldı. Erdoğan, 4 sarı kart gördü.

Sadık Çiftpınar, 14 maçta 1214 dakika görev aldı. Çiftpınar, 2 sarı, 1 kırmızı kart gördü.

Hakan Canbazoğlu, 12 maçta 1080 dakika görev aldı ve 1 sarı kart gördü.

Ahmet Burak Solakel, 13 maçta 1947 dakika görev aldı. Solakel, 4 sarı, 1 kırmızı kart gördü.

Okechukwu Godson Azubuike, 13 maçta 1046 dakika görev yaptı. Azubuike, 6 sarı kart gördü.

Sunday Mba, 14 maçta 947 dakika görev aldı. Mba, 2 sarı kart görürken, 2 gol kaydetti.

Eren Tozlu, 13 maçta 768 dakika görev aldı. Tozlu, 3 sarı kart görürken, 3 gol atma başarısı gösterdi.

Amamchı Augustine İwuji-Amutu, 13 maçta 705 dakika görev aldı. 2 sarı kart gören Amutu, 3 gol attı.

Murat Akça, 13 maçta 562 dakika görev aldı. Akça, 3 sarı kart gördü.

Mehmet Sak, 8 maçta 461 dakika görev aldı. Sak, 1 sarı kart gördü.

Sinan Özkan, 15 maçta 421 dakika görev aldı. 3 sarı kart gören Özkan, 2 gol attı.

İrfan Başaran, 10 maçta 393 dakika görev aldı. 1 sarı kart gören Başaran, 1 gol attı.

Vedat Kapurtu, 2 maçta 180 dakika görev yaptı.

Ertaç Özbir, 2 maçta 180 dakika görev yaptı.

Rahman Buğra Çağıran, 4 maçta 148 dakika görev yaptı ve 1 sarı kart gördü.

Osman Fırat, 2 maçta 104 dakika görev yaptı ve 1 sarı kart gördü.

Erkan Sekman, 2 maçta 96 dakika görev yaptı.

Furkan Pekşen, Ömer Faruk Güleç, Furkan Yiğit, Taşkın Çalış, Zülfü Saf, Fatih Gürden, Abdulsamed Damlu, Semih Beyaz ve Hakan Bezci ise hiç görev almadı.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi