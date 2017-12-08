EYMS’de İssiar Dia İlk Yarıyı Kapattı
Evkur Yeni Malatyaspor’un Senegalli oyuncusu İssiar Dia’nın ilk yarıyı kapattığı bildirildi.
Göztepe maçı hazırlıkları esnasında antrenmanda sakatlanan sağ kanat oyuncusu İssiar Dia, İstanbul’da MR’a (emar) girdi. Yapılan tetkiklerde Senegalli oyuncunun sağ üst adalesinde üçüncü derecede yırtık tespit edildi.
Tedavisine İstanbul’da başlanan İssiar Dia’nın en az 4 hafta sahalardan uzak kalacağı ve ilk yarıyı kapattığı açıklandı.
Evkur Yeni Malatyaspor’da 10 karşılaşmada forma giyen Dia, 2 asist yaparken, gol atma başarısı gösteremedi. 6 kez ilk 11’de sahaya çıkan Dia, 551 dakika görev aldı.
Ziraat Türkiye Kupası’nda ise 3 karşılaşmada 173 dakika sahada kalan Dia, asist yapma ve gol atma başarısını gösteremedi.
Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi