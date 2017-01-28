EYMS’de İstifalar Sonrası Görev Dağılımı Yeniden
Evkur Yeni Malatyaspor kulübü, kulüp başkanı Adil Gevrek başkanlığında gerçekleştirdiği toplantıda görev dağılımını yeniden gerçekleştirdi.
Sarı kırmızılı kulüpte kulüp basın sözcüsü olan Seyit Doğan’ın azledilmesinin ardından Yurtdışı İlişkiler Sorumlusu Rıza Ataş, Mali İşlerden Sorumlu As Başkan Ahmet Güler, Futbol Şube Sorumlusu As Başkan Ednan Çoban ve As Başkan Ahmet Bağdat, Sivasspor maçı sonrası istifa ettiklerini açıklamıştı.
Evkur Yeni Malatyaspor, yönetimden 4 yönetim kurulu üyesinin istifa etmesinin ardından toplanarak, yeniden görev dağılımı yaptı.
Yönetim kuruluna istifalarını tebliğ eden Rıza Ataş, Ednan Çoban, Ahmet Güler, Seyit Doğan ve Ahmet Bağdat’ın istifa dilekçeleri yönetim kurulu toplantısında kabul edilerek, yedek yönetim kurulu üyelerinden Hamit Sürmeli, Ahmet Perk, Burak Çakır, Gökhan Çelik ve Nusret Çaylak’ın asil üyeliğe geçmelerine karar verildi.
Evkur Yeni Malatyaspor’da görev dağılımı ise şöyle:
Adil Gevrek-Başkan
Aykut Küçük-İkinci Başkan
Baki Budakoğlu-Genel Sekreter
Seyit Aybak-Asbaşkan
Aziz Yalçınkaya-Asbaşkan-Reklam ve Pazarlama Sorumlusu
Mehmet Koçyiğit-Asbaşkan-Mali İşler Sorumlusu
Erdal Gündüz-Asbaşkan-Basın Sözcüsü
Ahmet Perk-Asbaşkan
Burak Çakır-Futbol Şube Sorumlusu
Gökhan Çelik-Genel Kaptan
Hamit Sürmeli-Proje ve Yatırım Sorumlusu
Hüseyin Bayhan-Halkla İlişkiler Sorumlusu
Mehmet Maden-Altyapı Sorumlusu
Nusret Çaylak-Kamp ve Organizasyon Sorumlusu
Müslüm Boıztaş-Stat ve Tesisler Sorumlusu.
Yeni Malatya Gazetesi
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