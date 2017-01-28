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Malatya Haber -

EYMS’de İstifalar Sonrası Görev Dağılımı Yeniden

EYMS’de İstifalar Sonrası Görev Dağılımı Yeniden
  • 28.01.2017
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Evkur Yeni Malatyaspor kulübü, kulüp başkanı Adil Gevrek başkanlığında gerçekleştirdiği toplantıda görev dağılımını yeniden gerçekleştirdi.

Sarı kırmızılı kulüpte kulüp basın sözcüsü olan Seyit Doğan’ın azledilmesinin ardından Yurtdışı İlişkiler Sorumlusu Rıza Ataş, Mali İşlerden Sorumlu As Başkan Ahmet Güler, Futbol Şube Sorumlusu As Başkan Ednan Çoban ve As Başkan Ahmet Bağdat, Sivasspor maçı sonrası istifa ettiklerini açıklamıştı.

Evkur Yeni Malatyaspor, yönetimden 4 yönetim kurulu üyesinin istifa etmesinin ardından toplanarak, yeniden görev dağılımı yaptı.

Yönetim kuruluna istifalarını tebliğ eden Rıza Ataş, Ednan Çoban, Ahmet Güler, Seyit Doğan ve Ahmet Bağdat’ın istifa dilekçeleri yönetim kurulu toplantısında kabul edilerek, yedek yönetim kurulu üyelerinden Hamit Sürmeli, Ahmet Perk, Burak Çakır, Gökhan Çelik ve Nusret Çaylak’ın asil üyeliğe geçmelerine karar verildi.

Evkur Yeni Malatyaspor’da görev dağılımı ise şöyle:

Adil Gevrek-Başkan

Aykut Küçük-İkinci Başkan

Baki Budakoğlu-Genel Sekreter

Seyit Aybak-Asbaşkan

Aziz Yalçınkaya-Asbaşkan-Reklam ve Pazarlama Sorumlusu

Mehmet Koçyiğit-Asbaşkan-Mali İşler Sorumlusu

Erdal Gündüz-Asbaşkan-Basın Sözcüsü

Ahmet Perk-Asbaşkan

Burak Çakır-Futbol Şube Sorumlusu

Gökhan Çelik-Genel Kaptan

Hamit Sürmeli-Proje ve Yatırım Sorumlusu

Hüseyin Bayhan-Halkla İlişkiler Sorumlusu

Mehmet Maden-Altyapı Sorumlusu

Nusret Çaylak-Kamp ve Organizasyon Sorumlusu

Müslüm Boıztaş-Stat ve Tesisler Sorumlusu.

Yeni Malatya Gazetesi

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Yorumlar
  1. Malatyaspor lu dedi ki:
    28 Ocak 2017, 20:33

    Başkan ne oldu trasfer al aite yi şampiyonluk garanti olsun

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