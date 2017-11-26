Sorunu Başkan Gevrek’le.. Süresiz Kadro Dışı
Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’da takım kaptanı Yalçın Ayhan’ın süresiz kadro dışı bırakıldığı öğrenildi.
Takımda daha önce kulüp şöförüyle yaşadığı kavgayla gündeme gelen tecrübeli futbolcu, Beşiktaş maçında alınan 1 puan sonrası takım arkadaşlarıyla büyük bir sevinç yaşamıştı.
Beşiktaş ile oynanan karşılaşmadan bir gün sonra Yalçın Ayhan’ın kadro dışı bırakıldığı öğrenildi.
“BAŞKAN ÇAĞIRDI GELMEDİ”
Yeni Malatyaspor Kulübü Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, futbolcuları Yalçın Ayhan’ın süresiz kadro dışı bırakıldığını bildirdi.
Gündüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Yalçın Ayhan, kendisini Yeni Malatyaspor camiasının, kulübün üstünde görmesi ve Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek’e karşı yaptığı saygısızlıktan dolayı yönetim kurulu kararı ile süresiz kadro dışı bırakıldı. Başkan Gevrek toplantıya, görüşmeye çağırıyor, o gelmiyor. Takım kaptanı olarak toplantılara gelmesi gerekiyor ama gelmiyor.” diye konuştu.
Asbaşkan Gündüz, konuyla ilgili yönetim kurulu tarafından önümüzdeki günlerde basın açıklaması yapılacağını aktardı.
Yeni Malatya Gazetesi- AA
sahada gördüğümüz kadarıyla takımı toparlayan motıve eden uyum ıcın de oyunun olusmasını saglayan defansın belkemıgı gıbı gorunen kısı ama yoetımsel manada sıkıntı var ıse keske bu basına yansıtılmadan kendı ıcınızde cözebılseydınız .İnsallah takımın tamamına bu olumsuz olatak yansımaz.
kesin parasal mevzudur… yalçın zam istemiştir..ya da belli bir süre para istemiştir..adil efendide ertelemiştir..eğer teknik direktörle değilse.daha ne için olacak.
Çok doğru bir karar. Yalçın AYHAN’ın yenilen gollerin tamamında hatası var. Çok kaprisli ve kendini beğenmiş bir futbolcu. İnşallah hiç affedilmez. Hiç bir futbolcu kendisini Malatyasporun üstünde göremez. Ukala Yalçın AYHAN
Yazık ki bı tane Yalçın transferiniz sağlam oda bu şekilde çıksın ki hepten beter olalım doğru dürüst transferler olsaydı kimse Yalçın konusmazdi.
Ne Yalçın ne de başkan önemli olan Malatyaspor kimse kafasına göre iş yapmamalı.Bu takım suan size emanet emanete hıyanet etmesin kimse yazık bu Malatya….
Bu arada transfer ne durum da net bilgi ala bilirmiyiz. Taraftar merak ediyor.
BRAVO BAŞKAN SENİ KUTLARIM EN İYİSİNİ YAPMIŞSIN…HİÇ KİMSE E.Y.MALATYASPOR DAN ÜSTÜN OLAMAZ..DEĞERLİ BAŞKANIM SAYIN ADİL GEVREĞİ BİR KEZ DAHA KUTLUYOR BAŞARILARININ DEVAMINI DİLİYORUM…HİÇ KİMSE HARİÇTEN GAZEL OKUMASIN….
Başkanin yönetme becerisi ile Yalçın’in stoperlik becerisini düşününce, Yalçın bu yaşında her takımda oynar ama, başkan amatör takıma bile yönetici olamaz.
Bu takımın,meneceri, hocası yokmu niye çözmüyorlar bu işi ne yapıyorllar orada,kadro dışı bırakmak ne demek,çözün bu işi fazla uzatmayın,takımın birliktel,ğe ihtiyacı var……….
Lütfen sayın, Adil Başkanımdan , bizzat kendisinden açıklama bekliyorum, konu para ödemelerimi yoksa hakikaten disiplinsiz davranışlarmı. Acil açıklama bekliyoruz. Saygılarımla
KARAR İVEDİLİKLE GÖZDEN GEÇİRİLMELİ
Yalçın her maçta yüreğiyle,canla,başla mücadele eden oynayan bir futbolcumuz.Yaptığı hareket yanlış olabilir,fakat orta yol bulunmaladır.Defans bloğumuz çok güzel oynuyor,uyum çok güzel.
Başkanla oyuncu arasındaki sorun ivedilikle çözülerek ,yalçın kadroya dahil edilmelidir.
Gençlerbirliği maçı primlerinin ödenmemesi nedeniyle takım arkadaşlarına karşı mahçup olduğu için toplantıya katılmadığı söyleniyor.Eğer öyleyse kadro dışı bırakılması ağır bir karar olmuş.
Takımın en önemli oyuncularından biri..Yalçınsız savunma dağılır.
Malatyanin bir cizgisi var bir cercevesi edep ahlak yahu malatyanin bir orfu var adet gelenekleri girenekleri su uc gunluk dunyada bu yalcin olur bilmem kim olur yalcin bey maltya spor zor durumda ben istedigi yaparim istedigimi keserim diyor bunu sadece malatya yapsa hadi diyeljm yalcin edepsizligi kendine yasam kaynagi haljne getirmis bir kardesim sunu bil maltyada istedigin gibi at kosturamayacaksin istanbulda yaptigin cirkefler orda kaldi yalcin bey kendine gel haddini bil adam ol vakit gecirmeden bir ozur dile bitsin bu is ertugrul efevndi ne yapti Iki bucuk milyon maltayalkni kalbinde dustu sende dusme her cadede her sokata bir malatyaliya denk gelirsin sana gereken cevabi verir.
Birilerinin devreye girip durumu olumlu yönde halletmesi lazım aksi halde takım zarar görür.
BU NE SAÇMALIK KAPTANIMIZ ADAM GİBİ MÜCADELE DİYOR. TAKIMIN RUHU YALÇIN AYHAN. KAPTAN BOŞUNA GÖRÜŞMÜYORDUR ALACAKLARI VARDIR EN DOĞAL HAKLARI ALIN TERİ DÖKÜYORLAR SONUÇTA TAKIMN RUHUNU BORASANIZ SENEYE 1. LİGDE MÜCADELE EDERİZ BİR AN ÖNCE HERKES ŞAPKASINI ÖNÜNE KOYUP BİR DAHA DÜŞÜNMELİ İYİ GİDERKEN NE DEMEK KDRO DIŞI MALATYSPOR KİMSENİN BABASININ ÇİFTLİĞİ DEİL MALATYASPOR MALATYALININ ÖZ MALI YALÇIN AYHAN DÖNMELİ
geçen sene bir olay olmuştu kaptan sedat önderliğinde. takım nerdeyse şampiyon olamıyacaktı. taraftar olayı çözmüştü. yönetim takımı iyi yönetmeli
Herhalde sorun ödeme.Geçen sezon da futbolcu alacağı yok denildi,sezon sonunda yapılan açıklamada futbolcu alacakları diye yüklü bir ödeme planı çıktı.Bereket TFF dan gelen parayla ödeme yapılmıştı.Aynı durum olmasın.
sporcu Ahlaklı Efendi Büyüğünü bilen olmalıdır, burası han değil kimsenin babasının çiftliği değil yalçın iyi topçu diye MALATYASPOR un üstünde kesinlikle değil yalçın yok diye küme düşeceksek düşelim ESKİŞEHİRİ örnek alın ne para ne pul………………..
bence sorun sırf yalçın değildir Ertuğrul sağlam tamam yanlış yaptı ama bunların suçu hiçmi yoktu.Erol hoca takımı toparlamaya çalışırken yav sanki beşiktaşla niye berabere kaldınız yenileydiniz tarzında bir yaklaşım görüyorum
Taraftar bağrına basıyor diye Yalçın’ın bunu yönetime karşı kullanması ne kadar yanlış ise, yönetimin de hemen Yalçın hakkında böyle bir hüküm vermesi yanlış diye düşünüyorum. Erol hocanın devreye girip işi tatlıya bağlaması lazım. Herşey iyi giderken ( ya da biz öyle zannederken ) böyle bir huzursuzluğun çıkması kimseye fayda sağlamaz. Bir an evvel çözün bu sorunu.
Hiçbir kulüp başkanı kendi EGO’su yüzünden takımın bel kemiği ve taraftarın gözdesi olan takımın kaptanını kadro dışı bırakamaz.
Başkanı Getiren Malatya Halkı ise , gerekeni de yeniden taraftar yapar.
Yönetim İstifa!
dünyanın en kariyerli futbolcusuda olsa velevki başkan dünyanın en beceriksiz yöneticisi dahi olsa futbolcuyu davet ettiği zaman gelmek zorundadır başkan ve yönetim malatyayı temsil ediyor futbolcu ve teknik ekip kulübün ve dahi malatyanın çalışanıdır.hiç kimse kendisini malatyasporun ustünde göremez.
saçmalamışsınız beyefendi ! baban seni çağıracak sen yanına gitmeyeceksin olur mu ?
hiç bir futbolcu kendisini takımın yönetimin üstünde tutmamalıdır benc
Niye başkanla bu kadar zıtlaşıyorsunuz anlamadım, topçu dediğin kim, yönetim istifa edince nolacak, bildik tanıdık birilerimi var, adamı şampiyon olunca omuzlara almadınızmı, ne değişti.
Hiç kimse kendini Malatyaspor un üzerinde göremez bu böyle biline kimler gelir gider ama Malatya’mız hancı değil Yalçın Ayhan dünya yıldızıda olsa kendini kulüp üzerinde göremez Malatyalılar olarak her dedikoduya hemen yönetim istifa demeyi bırakmalıyız
Siz bu hareketle küme düşmeyi kafanızı koymusunuz tek kaliteli transfer Yalçın ..onuda kadro dışı bırak dahâ Yalçın gibi bir futbolcuyu ruyanizda görürsünüz 2 sınıf topçular la yolumuza devam edin size yakışan da bu
Bize yakışan sadece Malatya Spor, topçular teferruat, Yalçın gider başkası gelir. Her topçunun yeri dolar. Muhtemelen böyle konuştuğuna bakılırsa Malatya lı değilsin arkadaş.
futbolcuların maç başı ödemeleri yapıldı mı?
Oynuyan doğru dürüst bir ovar onuda kadrodan çıkar
Hiç bir kişi klüpten üstün değildir.Ne oluyor,bitiyor bilmiyorum.Ama Yalçın her maçta kendini yırtıp,parçalıyor.Bir futbolcu isteyerek oynamazsa bunu yaparmı?bu işte başka bir şey var.Yazık ederler.
Yalçın gönderilmeli böyle futbolcu olur mu ne kulüp biliyo ne takim ne yonetim ne taraftar yalçının yaptigi yeter bence gitsin 2.ligde yada amatörde oynatilsin futboluda iyi degil
Baskanın Ağırlığını Hissedememiş Demekki..Suç Yalçında Değil Bence..Ağırlığını koyamamış Atanmış Emanetçilerin….Kimseye Ses Edememek Doğal..Kacar..
Çok doğru .
Kesinlikle başkan mı ne Başkanı güldürmeyin orda korkuluk atanmış memur neden orda durduğunu biliyor
Vaizoglu bey benim adım soyadım belli rumuz değil.kim olduğumu çok kolay öğrenebilirsiniz .cevabım net malatyanın sporuna değil her şeyin aşığım..taraftarım
yalçın kim haddini bilecek yedeğimi yok alternatifimi yok mina sadık süper olur hadsizlik yapmak kimsenin haakıı değil herzama her yerde en büyük malatyaspor ve camiadır futbolcuda yönetimde hocada gelip geçicidir
Yedeği sadık olamaz sadık zaten oynuyor ya mina olur ya murat akca keşke futbolu bilseniz de konuşsanız yalçın olmazsa takım biter dipten toplarsınız
Evet kesinlikle stad sorunları daha sık gündeme getirilmeli.Taraftar niye maça gelmiyormuş? Peki içinde en temel ihtiyaç şu dâhi bulunmayan, tuvaletlerin göl olduğu,yolu olmayıp iki metrelik duvarlardan atlanan bir stada bu kadar insanın gelmesi inanın ki mucize.Evet duyarli MALATYA HABER sitesi bu konu ile ilgili haberler bekliyoruz.
Sahipsiz MALATYA ,
gönderin gitsin bize efendi futbolcu lazım. malatyaspor a saygısı olmayan oyuncu gitmeli
Karara da saygı duymak lazım tabiki.Ancak bir zaman önce kulüp şoförünün olayına bağlanırsa bir futbolcu yazık edilmiş olur.Siz Yalçın Ayhanı bilerek aldınız.Geldiği yerdede kavgadan çıkmış bir futbolcuydu.Yanlız yerine adam ayarladınız mı süresiz kadro dışı bırakıyorsunuz.Yada işin içinde başka işler var.Sn.Başkan madem futbolcunuz çağırıyorsunuz gelmiyor basın toplantılarında size saygısızlık yapan gazetecilere de tepkinizi koyun.Siz MALATYASPOR kulübü başkanısınız.Yalçını da yarı devreye kadar idare etseniz iyi olur.TAKIM İÇİNNNNN:
Bence bu konuda asla taviz verilmemeli. Hiç kimse takımın üstünde değildir. Herkes haddini ve çapını bilecek. Başkan gel diyorsa geleceksin. Bir başka deyişle diğer futbolcular hepsi gidiyorsa sende gideceksin. Bak taraftar seni seviyor, bağrına basıyor, sende layık ol ve kardeşim. Zaten daha önce bu ve buna benzer davranışlarından dolayı ceza almışsın. Bu şehirde çok futbolcu geldi geçti. Önce taraftardan, sonra da yönetimden özür dile işine bak.
Malatyaspor hariç hiçbir şey kalıcı değildir …
Bir futbolcu haddini bilecek Malatyaspor dan üstün olamaz
Çok ağır bir davranış değilse karar geri alınmalıdır.
Yüreğini sahaya koyan kaptana sıradan oyunculara yapılabilen muameleler yapılmamalıdır.
Olay terazinin bir kefesine, kaptan bir kefesine konup öyle hüküm kurulmalıdır.
Ayrıca, ona ne kadar muhtaçlık içinde olduğumuz da bir an olsun unutulmamalı.
Sayın Başkan Adıl Gevrek Bey Yalçın Kaptan Malatya Halkı Onu Isıtıyor . kaptanı Geri Isıtıyoruz Canla Basla Oynayan Mac Sonucunda Takım Arkadaşlarına Motive Veren Bir Kaptan MALATAYDA Kadro Dışı Kalamaz .
Benim Görüşüm Şoförle Yapılan Kavgadan Dolayı Bunların Hepsidir. Toplantıya Katılmaması Tuzu Biberidir.
Takımda iyi sporcuları,idare edemeyen yönetim suçludur ! ,
Sahada kendini parçalayan adamın disiplinsizliği sakın futbolcularının hakkını araması olmasın…..evet hiç kimse takımın üstünde değildir denecek se adil gevrek sende değilsin derim…
YA SEN?
Sayın malatya haber beşiktaş maçındaki seyirci skandalını bi araştırın yorumların çoğu bununla ilgili. Yani İşinizi yapın.