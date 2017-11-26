Sorunu Başkan Gevrek’le.. Süresiz Kadro Dışı

Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’da takım kaptanı Yalçın Ayhan’ın süresiz kadro dışı bırakıldığı öğrenildi.

Takımda daha önce kulüp şöförüyle yaşadığı kavgayla gündeme gelen tecrübeli futbolcu, Beşiktaş maçında alınan 1 puan sonrası takım arkadaşlarıyla büyük bir sevinç yaşamıştı.

Beşiktaş ile oynanan karşılaşmadan bir gün sonra Yalçın Ayhan’ın kadro dışı bırakıldığı öğrenildi.

“BAŞKAN ÇAĞIRDI GELMEDİ”

Yeni Malatyaspor Kulübü Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, futbolcuları Yalçın Ayhan’ın süresiz kadro dışı bırakıldığını bildirdi.

Gündüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Yalçın Ayhan, kendisini Yeni Malatyaspor camiasının, kulübün üstünde görmesi ve Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek’e karşı yaptığı saygısızlıktan dolayı yönetim kurulu kararı ile süresiz kadro dışı bırakıldı. Başkan Gevrek toplantıya, görüşmeye çağırıyor, o gelmiyor. Takım kaptanı olarak toplantılara gelmesi gerekiyor ama gelmiyor.” diye konuştu.

Asbaşkan Gündüz, konuyla ilgili yönetim kurulu tarafından önümüzdeki günlerde basın açıklaması yapılacağını aktardı.

Yeni Malatya Gazetesi- AA