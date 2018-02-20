EYMS’de Karabük Maçı Hazırlıkları Başladı

Spor Toto Süper Ligin 23.haftasında Pazar günü 13.30’de Yeni Malatya Stadyumu’nda Kardemir Karabükspor’u konuk edecek olan Evkur Yeni Malatyaspor, bir günlük iznin ardından bu karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Evkur Yeni Malatyaspor, Antalyaspor ve Kasımpaşa’nın 3 puan aldığı 22.haftada Bursaspor deplasmanından hanesine 1 puan yazdırarak döndü. İkinci yarıda geride kalan 5 haftada 1 galibiyet, 3 beraberlik, 1’de mağlubiyet alan sarı kırmızılılar, 6 puan toplarken, puanını 28’e çıkarttı. Kasımpaşa’nın aldığı 3 puan sonrası sarı kırmızılılar, ligin 23.haftasında sahasında Kardemir Karabükspor ile karşı karşıya gelecek.

Bursaspor deplasmanından kritik bir puan alan sarı kırmızılılar, Karademir Karabükspor maçı hazırlıklarına Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’nde, teknik direktör Erol Bulut nezaretinde başladı. Antrenmana sakatlığı nedeniyle İstanbul’da tedavi gören orta saha oyuncusu İssiar Dia katılmazken, orta saha oyuncusu Azubuike ile defans oyuncusu Doria salona çalıştı.

Bursaspor maçında ilk 11’de forma giyen kaleci Ertaç Özbir ile birlikte Sadık Çiftpınar, Murat Yıldırım, Eren Tozlu, Michael Pereira, Rahman Buğra Çağıran, Aytaç Kara ve Adem Büyük takımdan ayrı yenileme çalışması yaptı.

İlk 11’de forma giymeyen ve karşılaşmada yedek soyunan futbolcular ise istasyon çalışması yaptıktan sonra 3 gruba ayrılarak pas çalışması gerçekleştirdi.

Futbolcular, antrenmana gelen 3 yaşındaki Selim Yuşa ile uzun süre ilgilendi. Antrenmanın sevimli ziyaretçisiyle yakından ilgilenen futbolcular, küçük hayranlarıyla topta oynadı.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi