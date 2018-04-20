‘EYMS’de Kriz, Futbolcular Antrenmana Çıkmadı!’
Pazar akşamı Beşiktaş ile İstanbul’da karşılaşacak olan Evkur Yeni Malatyaspor’da kriz patlak verdi. Futbolcuların, alacaklarının ödenmemesi nedeniyle antrenmana çıkmadıkları belirtilirken, Basın Sözcüsü Erdal Gündüz bu konudaki haberlere karşın, takımın salonda antrenman yaptığı iddiasında bulundu, ancak bu doğrulanamadı.
Evkur Yeni Malatyaspor’daki kriz, “Evkur Yeni Malatyasporlu futbolcular, alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle antrenmana çıkmadı.
Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Pazar günü İstanbul’da Beşiktaş’a konuk olacak Evkur Yeni Malatyaspor’da kriz yaşanıyor.
Evkur Yeni Malatyaspor’da futbolcular, alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle akşam antrenmanına çıkmadı.” haberiyle spor ve yaygın basının internet sitelerinde yeraldı.
Bu haberler üzerine kendilerine ulaşılmaya çalışılan bazı yöneticiler telefonlara yanıt vermezken, Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, haberlerin doğru olmadığını öne sürdü ve takımın salonda çalıştığı iddiasında bulundu. Ancak, Gündüz’ün bu iddiası doğrulanamadı.
Evkur Yeni Malatyaspor’da benzer kriz, takım 1. ligde iken geçen sezon da yaşanmış, Malatya İnönü Stadı’nda 1-0 galip gelinen Göztepe maçı sonrası saha kenarında bazı futbolcuların kulüp başkanı Adil Gevrek’le olan diyalogları ve tartışma görüntüleri malatyahaber.com muhabiri tarafından saptanmış, ancak daha sonra kulüp başkanı ve tartıştığı futbolcular parasal kriz iddialarını yalanlamışlar, ‘maçın sevincini soyunma odasında birlikte yaşamak isteğini (!)’ konuştuklarını, bu durumun yanlış yansıtıldığını öne sürmüşlerdi. Ancak, bu görüntüntülerin yaşandığı maçtan birkaç gün sonra Bandırmaspor’la deplasmanda oynanan maçta EYMS 5-0 mağlup olmuştu. EYMS’yi bu maçta dağıtan Bandırmaspor ise sezon sonunda 1. ligden 2. lige düşmüştü.
Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com
Yönetim yalakaları herşey ortada takımdaki formsuzluğun nedeni belli oldu barazet e 1milyon euro dia ya 900bin euro fornolle ye 600 bin euro dening e transfer ücreti ile birbuçuk milyon euro diallo ya 800bin euro verirsen tabi ödeyemez sin saydığım oyuncuların takıma katkısı sıfırr
Ağzı olan konuşuyor. Felaket tellalcıları iş başında.
Takım kazanınca bile memnun olmuyorsunuz .
Başkan sizin memnun olmanız için ne yapsın. Amuda mı kalksın
Hepsini kadro dışı bırakın !!!!
Ben başkanın yerinde olsam azubuke sadık ertac mina chabek hariç hepsine yol veririm para marada vermem zaten maliyetlerinin üstünde geldiler Malatya hali saha topcularini profesyonel yaptı birde antrenmana çıkmıyorlar adil baskanim tam sırası bunları göndermenin
Koskoca Galatasaray da topçular aylarca para alamadı, şu nankör topculara bakın hele,
HANA GELDİK YAĞMUR DİNDİ HADİ BAKALIM EN KRİTİK HAFTALAR BİR GALİBİYETLE LİGDE KALINACAK DÖNEM ŞİMDİ TAKIM YENİLİRSE HOCA GİDERSE ERTUĞRUL GİBİ TENEKEMİ ÇALACAĞIZ YOKSA ŞU GEVREK ADİL E BİRİLERİ NELER OLUYOR DİYE HESAP SORMAYACAKMI YOKSA FUTBOLCULAR VATAN HAİNİMİ İLAN EDİLECEKLER TEK SUÇLU VARSA ODA GEVREK ADİL DİR BU BÖYLE BİLİNE BU TAKIMI BU HALE GETİRMEYE HAKKI YOK.
Bu yönetim malatya’yı ve malatyasporumuzu resil ediyor. Artık bu tür olumsuz haberler görmek istemiyoruz. Kan değişimi vakti gelmiş sanki çoktan…
Başkan bey şimdi çıkar der; kimse Malatyaspordan üstün değildir diye… Yine Yalçın Ayhan gibi futbolcular gönderilir.
cebinden 5 kuruş vermeyen yönetim federasyondan gelen parayı bile futbolcularına vermiyor..
Seneye dusecek takımın ilki belli olmuştur malatyaspor dur
Bu sene dusmeyecegi nerden garanti ben anlamiyorm bu me rahatlik.bu kriz buyurse akhisari da yenemeyiz sonra ki iki deplasman zaten malum is son maca kalirsa gecmis olsn
Bu ne rezillik ; malatyaspor ne hallere geldi
Yazık !!!
Bir sürü hoşaf topçuya para verip alırsanız, böyle olur. Yönetemeyen yönetim,seçime gidin.