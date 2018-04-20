‘EYMS’de Kriz, Futbolcular Antrenmana Çıkmadı!’

Pazar akşamı Beşiktaş ile İstanbul’da karşılaşacak olan Evkur Yeni Malatyaspor’da kriz patlak verdi. Futbolcuların, alacaklarının ödenmemesi nedeniyle antrenmana çıkmadıkları belirtilirken, Basın Sözcüsü Erdal Gündüz bu konudaki haberlere karşın, takımın salonda antrenman yaptığı iddiasında bulundu, ancak bu doğrulanamadı.

Evkur Yeni Malatyaspor’daki kriz, “Evkur Yeni Malatyasporlu futbolcular, alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle antrenmana çıkmadı.

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Pazar günü İstanbul’da Beşiktaş’a konuk olacak Evkur Yeni Malatyaspor’da kriz yaşanıyor.

Evkur Yeni Malatyaspor’da futbolcular, alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle akşam antrenmanına çıkmadı.” haberiyle spor ve yaygın basının internet sitelerinde yeraldı.

Bu haberler üzerine kendilerine ulaşılmaya çalışılan bazı yöneticiler telefonlara yanıt vermezken, Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, haberlerin doğru olmadığını öne sürdü ve takımın salonda çalıştığı iddiasında bulundu. Ancak, Gündüz’ün bu iddiası doğrulanamadı.

Evkur Yeni Malatyaspor’da benzer kriz, takım 1. ligde iken geçen sezon da yaşanmış, Malatya İnönü Stadı’nda 1-0 galip gelinen Göztepe maçı sonrası saha kenarında bazı futbolcuların kulüp başkanı Adil Gevrek’le olan diyalogları ve tartışma görüntüleri malatyahaber.com muhabiri tarafından saptanmış, ancak daha sonra kulüp başkanı ve tartıştığı futbolcular parasal kriz iddialarını yalanlamışlar, ‘maçın sevincini soyunma odasında birlikte yaşamak isteğini (!)’ konuştuklarını, bu durumun yanlış yansıtıldığını öne sürmüşlerdi. Ancak, bu görüntüntülerin yaşandığı maçtan birkaç gün sonra Bandırmaspor’la deplasmanda oynanan maçta EYMS 5-0 mağlup olmuştu. EYMS’yi bu maçta dağıtan Bandırmaspor ise sezon sonunda 1. ligden 2. lige düşmüştü.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com