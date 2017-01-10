EYMS’de Neler Oluyor?

TFF 1. Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’da birkaç yöneticinin kulüp başkanı Adil Gevrek’e tepki olarak istifa ettikleri iddia edildi. Ancak ortaya atılan iddialara karşı Asbaşkan ve Mali İşler Sorumlusu Ahmet Güler’den yalanlama geldi.

TFF 1.Ligi ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor’da ikinci yarı öncesi sarı kırmızılı kulüpten Ednan Çoban, Rıza Ataş, Ahmet Güler ve Ahmet Bağdat’ın istifa ettiği ileri sürüldü.

Sarı kırmızılı takımda kulüp başkanı Adil Gevrek ile bazı yöneticilerin fikir ayrılığına düştükleri ve yöneticilerin noterden istifalarını kulübe gönderdikleri öğrenildi.

Evkur Yeni Malatyaspor’da ikinci yarı öncesi büyük bir şok yaşanıyor. Şampiyonluk mücadelesi veren sarı kırmızılı kulüpte, kulüp başkanı Adil Gevrek ile Futbol Şube Sorumlusu Ednan Çoban, Yurtdışı İlişkiler Sorumlusu Rıza Ataş, Asbaşkan ve Mali İşler Sorumlusu Ahmet Güler, Asbaşkan Ahmet Bağdat’ın istifa ettikleri ileri sürüldü.

“GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ”

İddialar üzerine Asbaşkan ve Mali İşler Sorumlusu Ahmet Güler’den jet bir açıklama geldi. Güler, görevlerinin başında olduklarını ifade etti.

Güler, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Evkur Yeni Malatyaspor yönetimi olarak görevimizin başındayız. Yaşanan sıkıntıları çözeceğimize inanıyoruz. Kulüp başkanımız Adil Gevrek’in yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Malatyaspor sevdalıları olarak, herkesin takıma destek vermesini beklemekteyiz” dedi.

KULÜP BASIN SÖZCÜSÜ AZLEDİLMİŞTİ

Kulüp, 4 Ekim 2016’da gönderdiği yazılı basın açıklamasında Kulüp Basın Sözcüsü Seyit Doğan’ın görevinden azledildiğini açıklamıştı.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, “Seyit Doğan’ın gerek kulüp prensiplerine aykırı davranması gerekse Yeni Malatyaspor Kulübü basın sözcülüğü görevini gereği gibi yerine getirmediğinden dolayı yönetim kurulu kararı ile bu görevden azledilmiştir. Yeni Malatyaspor Kimliğinin üzerinde hiçbir şahsi hesap ve hiçbir çıkar ilişkisinin olmaması gerekmektedir. Asıl olan Yeni Malatyaspor Kulübüdür. Yönetim Kurulumuzun tek amacı ve görevi Yeni Malatyaspor Kulübü’ ne ve camia ya hizmettir. Kişiler ve şahıslar geçici olmakla beraber kalıcı ve baki olan Yeni Malatyaspor Kulübü ve camiasıdır. Kulübe zarar verecek şahsi menfaatlerin oluşmasını sağlayacak zemin her ne pahasına olursa olsun tarafımızdan engellenecektir. Hele hele camiamızı küçük düşürmek için lobi kurma telaşında ve hazırlığında olan kişiler hiçbir şekilde başarılı olamayacaktır. Hedeflediğimiz noktaya ulaşmak için Sportif anlamda başarılı günler geçiren Kulübümüzün, bazı art niyetli kişilerce önünün kesilmesine asla müsamaha gösterilmeyeceğini tüm camiamızın bilmesini istiyoruz” denilmişti.

ARŞİV FOTO: EYMS Yöneticilerinden bir grup

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi