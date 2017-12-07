EYMS’de Sakat ve Cezalı Futbolcu Sıkıntısı

Evkur Yeni Malatyaspor’da, 9 Aralık Cumartesi günü 14.00’da Yeni Malatya Stadyumu’nda oynanacak olan Göztepe karşılaşması öncesi eksik futbolcuların çokluğu teknik heyetin canını sıktı.

Sarı kırmızılı takımda sakatlığı bulunan forvet oyuncusu Mustafa Batuhan Altıntaş’ın yanı sıra Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasında dördüncü sarı kartlarını gören orta saha oyuncuları Murat Yıldırım ile Aytaç Kara, İzmir ekibine karşı forma giyemeyecek.

Malatya ekibinde hafif sakatlıkları bulunan forvet oyuncusu Adem Büyük ile defans oyuncusu Sadık Çiftpınar takıma katılırken, hazırlıklar esnasında bir kötü haberde sağ kanat oyuncusu İssiar Dia’dan geldi. Antrenmanda sakatlanan Senegalli oyuncunun sağ üst adalesinde yırtık tespit edildiği ve tedavi için İstanbul’a gittiği kaydedildi.

Takımın tecrübeli stoperi Yalçın Ayhan’ın da süresiz kadro dışı bırakılmasıyla birlikte kadro derinliği daha da daralan sarı kırmızılılarda, teknik direktör Erol Bulut, geride kalan haftalarda fazla forma şansı bulamayan oyuncuları Göztepe karşılaşmasına en iyi şekilde hazırlamak için yoğun mesai harcıyor.

Orta alanda cezalı olan Murat Yıldırım ve Aytaç Kara’nın yerine Okechukwu Godson Azubuike’nin yanına Abdoulaye Sadio Diallo’yu koymayı planlayan teknik direktör Erol Bulut’un Rahman Buğra Çağıran’a da ilk 11’de yer vermesi bekleniyor.

DİA VE BATUHAN YOK, ADEM DENİYOR

Sakatlığı nedeniyle İstanbul’a giden ve tedavisine başlanacak olan İssiar Dia Göztepe maçında kadroda yer alamayacak. Dia’nın Galatasaray maçına kadar hazır hale gelmesi bekleniyor.

Forvet oyuncusu Mustafa Batuhan Altıntaş’ın İstanbul’daki tedavisi tamamlandı. Tedavi süreci sonrası Malatya’ya dönen genç forvet, kondisyoner eşliğinde çalışmalara başladı. Fizik olarak hazır durumda olmayan Batuhan’ın durumu önümüzdeki günlerde netleşecek.

Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasında darbeye bağlı olarak sakatlığı bulunan Adem Büyük ise takımla birlikte çalışmalara katıldı. Antrenmanda kendisini deneyen tecrübeli oyuncunun Göztepe karşılaşmasında forma giymesi bekleniyor.

Hafif sakatlığı bulunan defans oyuncusu Sadık Çiftpınar ise takımla birlikte çalışmada yer aldı. Genç oyuncunun Göztepe maçında ilk 11’deki yerini alacağı kaydedildi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi