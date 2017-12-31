EYMS’de Sol Bek ve Ön Libero Öncelikli

Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’un ön libero ve sol bek transferi için çalışmalarını hızlandırdığı, bu noktada Ceyhun Gülselam (fotoğraftaki) ve Umut Meraş ile görüşme yapılacağı ileri sürüldü.

Ligin ilk yarısını 22 puanla 10’ncu sırada tamamlayan Evkur Yeni Malatyaspor’da transfer çalışmaları hız kazandı. Teknik direktör Erol Bulut’un, ‘yeni transferlerin 3 Ocak’ta Antalya’da yapacağımız devre arası kamp çalışmalarında görmek istiyorum’ ifadeleri üzerine yoğun bir mesai harcayan yönetim, listelerinde bulunan isimlerle temasa geçmeye başladı.

Evkur Yeni Malatyaspor yönetimi tarafından doğrulanmasa da, listede yer alan isimler arasında Süper Lig ekibi Kardemir Karabükpor’da forma giyen ön libero oyuncusu Ceyhun Gülselam ve TFF 1. Lig ekibi Boluspor’un sol beki Umut Meraş’ın listede yer aldığı ve bu oyuncularla bir görüşme gerçekleştirileceği iddia edildi.

CEYHUN GÜLSELAM TÜRKİYE LİGİ’Nİ YAKINDAN TANIYOR

1,92 metre boyundaki Almanya doğumlu ön libero oyuncusu Ceyhun Gülselam 30 yaşında. Kardemir Karabükspor ile 30 Haziran 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunan Gülselam, stoper ve merkez orta sahada da görev yapabiliyor.

Türkiye A Milli takımının 6 kez formasını giyen Gülselam, Türkiye A2 ve Türkiye U21 Milli Takımlarında da görev yaptı.

Kayserispor, Hannover 96, Trabzonspor, Galatasaray ve Kardemir Karabükspor’un formalarını giyen Gülselam, ön libero mevkiinde görev aldığı 132 karşılaşmada 10 gol atıp, 9 asist yaptı.

Trabzonspor formasıyla 89 karşılaşmada 9 gol, 4 asistlik performans gösteren Ceyhun Gülselam, Galatasaray’da oynadığı 47 karşılaşmada 3 gol atıp, 3’te asist yaptı.

Bu sezon Kardemir Karabükspor’da 14 karşılaşmada bin 154 dakika görev alan Gülselam, 7 sarı kart, 1’de kırmızı kart gördü.

17 Temmuz’da Alman ekibi Hannover 96 ile yollarını ayırıp, Kardemir Karabükspor ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Gülselam, Bayern’in gençler takımı olan FC Bayern Münih II’de 8 yıl boyunca oynadı.

SOL BEKE TFF 1.LİG’DEN TAKVİYE

Evkur Yeni Malatyaspor’un gündeminde olan bir diğer isim ise TFF 1. Lig ekibi Boluspor’un sol bek oyuncusu Umut Meraş.

22 yaşındaki İstanbul doğumlu ve 1,78 metre boyundaki Meraş’ın Boluspor ile 30 Haziran 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

TFF 1. Lig’de bu sezon 11 karşılaşmaya çıkan Meraş, 880 dakika sahada kalırken, 1 asist yaptı ve 4 kez sarı kart gördü.

Sarıyer ve Yeşilköy altyapısında yetiştikten sonra Boluspor U21 takımında görev alan genç oyuncu, Boluspor’da toplamda çıktığı 71 karşılaşmada 4 asist yaptı.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi