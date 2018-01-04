EYMS’de Stopere İlk Aday Paul Papp

Evkur Yeni Malatyaspor’un transfer çalışmaları kapsamında stoper için Kardemir Karabüksporlu Paul Papp’ı kadrosuna katmak için harekete geçtiği iddia edildi.

İkinci yarı hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Evkur Yeni Malatyaspor’da, sezon başında transfer edilen Yalçın Ayhan’ın sözleşmesinin karşılıklı feshedilmesi sonrasında stoper mevkii için transfer çalışmalarına hız verildi.

Teknik Direktör Erol Bulut’un ve transfer komitesinin belirlediği isimlerle görüşme gerçekleştirmeye hazırlanan yönetimin listesindeki ilk isim Kardemir Karabükspor’da ilk yarının son 2 haftasında kadro dışı bırakılan stoper oyuncusu Paul Papp.

Kardemir Karabükspor ile yollarını ayırması beklenen Paul Papp ile ilgilenen sarı kırmızılı yönetim, Romen oyuncunun sözleşmesinin feshedilmesini bekliyor. Kardemir Karabükspor’da oyuncunun yüksek maliyeti nedeniyle ayrılığa sıcak baktığı ve oyuncuyla alacakları konusunda anlaşıldığı takdirde sözleşmenin feshedileceği iddia ediliyor.

Özellikle stoper mevkiinde Sadık Akça ve Arturo Mina’nın dışında bir oyuncunun olmaması ve Murat Akça’nın da takımdan ayrılmak istemesi sonrasında bir yabancı oyuncu daha stopere almak isteyen yönetim, Paul Papp ile görüştükten sonra anlaşma sağlanamaması halinde diğer alternatiflere yönelecek.

28 yaşında ve 1.88 boyundaki Rumen oyuncu Paul Papp, futbol kariyerine ülkesinin Unirea Dej takımında 2006 yılında başladı. Sırasıyla Romanya’nın Botosani, Vaslui, Farul takımlarında forma giyen Papp daha sonra 2012 yılında 2,5 milyon avroya İtalya’nın Chievo takımına transfer oldu. İki sezon İtalya’da forma giyen tecrübeli oyuncu daha sonrasında tekrardan kiralık olarak Romanya’nın Astra Giurgiu takımına döndü. Bir sezon Astra’da forma giyen oyuncu daha sonra yine Romanya’nın Steaua Bukarest takımına kiralandı. 2 sezon Steaua Bukarest forması giyen Paul Papp Romanya’nın Bucuresti takımında bir sezon forma giydikten sonra İsviçre’nin FC Will 1900 takımında bir sezon oynadıktan sonra 2017 devre arası transfer döneminde Kardemir Karabükspor’a transfer oldu.

Kariyeri boyunca 178 karşılaşmada forma giyen tecrübeli defans oyuncusu bu maçlarda 15 gol atıp 4’de asist yaptı. 14 bin 664 dakika sahada kalan Papp 56 sarı kart ve 5 kırmızı kart gördü. Kardemir Karabükspor ile 26 karşılaşmaya çıkan oyuncu 1 gol atıp 1’de asist yaptı.

Paul Papp Romanya A Milli takım formasını 18 kez giydi ve 3 gol kaydetti. Romanya U21 ve U19 formaları da giyen Papp 9 kez U21, 1 kez de U19 formalarını giydi.

Yeni Malatya Gazetesi