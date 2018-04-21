EYMS’deki Kriz ‘Şimdilik’ Donduruldu

Pazar akşamı İstanbul’da Beşiktaş’la oynayacağı lig maçı öncesi, alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle futbolcuların Cuma günkü antrenmana çıkmamasıyla kriz patlak veren Evkur Yeni Malatyaspor’da, Kulüp Başkanı Adil Gevrek’in konunun İstanbul’da çözüleceği yolundaki sözünden sonra sorun ‘şimdilik’ donduruldu. EYMS kafilesi, Cumartesi akşam uçakla Malatya’dan İstanbul’a hareket edecek.

Pazar akşamı saat 19.00’da Vodafone Park Stadı’nda Beşiktaş’la oynayacağı maça Perşembe gününe kadar hazırlanan EYMS’de futbolcuların Cuma günkü antrenmanı boykot ettikleri haberi basında yeralmış, şok etkisi yaratmıştı. Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, haberlerin doğru olmadığı, takımın salonda çalıştığı iddiasında bulunurken, Yeni Malatya Gazetesi Muhabiri Ferdi Durdu, İstanbul’da ikamet eden Kulüp Başkanı Adil Gevrek’i telefonla arayarak konu hakkında bilgi istemişti. Durdu’nun Cuma akşam saat 20.42’de ulaştığı Gevrek, o anda maçta olduğunu, daha sonra arayacağını söyleyerek telefonu kapatmıştı. Gevrek, Durdu’yu aramamıştı.

EYMS, kurum olarak haberler ve iddialarla ilgili sessiz kalırken, Kulüp Başkanı Gevrek’in, futbolcuların sorununun İstanbul’da çözüleceğini bildirdiği, bu nedenle kafilenin eksiksiz olarak Cumartesi 18.30 uçağıyla İstanbul’a gideceği öğrenildi.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com