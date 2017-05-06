EYMS’den Adana’nın Taraftar Kararına Tepki

Evkur Yeni Malatyaspor’un Kulüp Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, Adana Demirspor-Evkur Yeni Malatyaspor maçına Malatyalı taraftarların alınmamasına tepki gösterdi.

Gündüz, yaptığı yazılı açıklamada, “Adana Demirspor-Evkur Yeni Malatyaspor maçına taraftarlarımızın alınmaması ile ilgili İl Spor Güvenlik Kurulunun almış olduğu bu kanunsuz kararı yönetim kurulu olarak doğru bulmuyoruz. Bu gibi durumlarda kulübümüzün ve rakip kulüp takımının ortak onayının alınması gerekmektedir. Sezonun ilk yarısında oynanan Yeni Malatyaspor -Adana Demirspor maçında kulübümüzün Adana Demirspor taraftarlarına kapılarını açmıştır. Aynı özveriyi Adana Demirspor ve Adana İl Spor Güvenlik Kurulundan da beklemek en doğal hakkımızdır” dedi.

Kararın bir an önce düzeltilmesini beklediklerini ifade eden Gündüz, “Bu hukuksuz durumu bir an önce giderilmesini temenni ediyoruz. Taraftarlarımızın takımı destekleme özgürlüğünü kimse elinden alamaz” ifadelerini kullandı.

Bülten