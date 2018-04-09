EYMS’den Destek Teşekkürü

Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’un yönetimi tarafından, Gençlerbirliği karşılaşmasındaki gelirin Mehmetçik Vakfına bağışlanması konusunda destek veren herkese teşekkür eden bir mesaj yayınlandı.

Evkur Yeni Malatyaspor yönetimi, ligin 27.haftasında Malatya’da Gençlerbirliği ile oynanan karşılaşmanın bütün gelirini Mehmetçik Vakfı’na bağışlama kararını açıkladıktan sonra kamuoyundan büyük bir destek almıştı.

Taraftarlar tarafından başlatılan kampanya çerçevesinde başta Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci olmak üzere siyasiler, sanatçılar, spor camiası kampanyaya destek veren videolar çekerek, Malatya’nın birlik ve beraberliğini gösterdi.

Kulüp yönetimi, kampanyaya destek verenlere teşekkür amacıyla resmi internet sitesinden bir teşekkür mesaj yayınladı.

Teşekkür mesajı şöyle:

“Her platformda konu Evkur Yeni Malatyaspor olunca bizden desteklerini ve ilgilerini esirgemeyen Gümrük ve Ticaret Bakanımız Bülent Tüfenkci, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Onursal Başkanımız Ahmet Çakır‘a şükranlarımızı sunuyoruz. Özellikle Gençlerbirliği maçının tüm gelirlerinin Mehmetçik Vakfına bağışlanması düşüncemizi güzel bir kamuoyu oluşturarak tüm Türkiye´nin gündemine ulaşmasını sağlamak için gerek sözlü gerek yazılı gerekse sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapan televizyon dünyasının başarılı ismi Ertem Şener´e teşekkür ediyoruz. Ayrıca kısa videolarla kampanyamıza eşlik eden Oktay Kaynarca, Sinan Engin başta olmak üzere sanat dünyasını ayağa kaldıran Malatyalı hemşerimiz Kadir Doğan’a, sanatçılarımız Ceyhun Yılmaz, Bülent Serttaş, Yavuz Seçkin, Türkü, Altay, Jale Parıltı, Deniz Gençay‘a ve akın akın stada gelen 7´den 70´e tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz.”

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi