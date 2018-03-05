EYMS’den Fenerbahçe Maçı İçin ‘KAZIK’ Tarife!

Spor Toto Süper Ligin 25.haftasında 11 Mart Pazar günü 16.00’da Yeni Malatya Stadyumu’nda oynanacak olan Evkur Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçının biletleri satışa sunuldu. Bilet fiyatları birçok taraftarın tepkisini aldı.

Sosyal medya üzerinden bilet fiyatlarına tepki gösteren taraftar, ‘Ne bu şimdi şaka mı’, ‘Güldük eğlendik tamam hadi gerçek fiyatları açıklayın’, ‘Derbi maç mı bu?’ ‘Yönetime çağrıda bulunuyorum bu fiyatlara o stat dolmaz. Malatya insanına ve Malatya spora yazık etmeyin’, ‘Maç için para biriktirmedim en fazla 20 lira olur 30 lira otobüs parası verir izlerim dedim. Demez olaydım’, ‘Aklıma acaba Fenerbahçe yönetimi mi bu fiyatları koydu sorusu geliyor’, ‘O stad dolmaz başkanım’ gibi yorumlar yapıldı.

Fenerbahçe taraftarları sosyal medya üzerinden daha önce ‘Galatasaray ve Beşiktaş’a karşı sahasında oynadığı maçlarda konuk takım bilet fiyatlarını 7,5 TL olmasına karşın Fenerbahçe maçında 130 TL olduğunu’ belirterek, tepki gösterdi.

Evkur Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçının bilet fiyatları şöyle:

Batı Alt-125 TL, Batı Üst 100 TL, Doğu Alt-100 TL, Doğu Üst 75 TL, Güney Alt-50 TL, Güney Üst-100 TL, Kuzey Alt-50 TL, Kuzey Üst-100 TL, Misafir-130 TL.

Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 11.haftasında 11 Mart Pazar günü Yeni Malatya Stadyumu’nda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılılarda yönetim, Fenerbahçe karşılaşması öncesi taraftarlara, ev sahibi takım tribünlerine ‘Yeni Malatyaspor Passolig Kartları’ dışında hiç bir takımın passolig kart geçişi olmayacağı uyarısında bulundu.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Taraftarlarımızın dikkatine, daha önce yaşanan problemlerden dolayı kulübümüz ve taraftarlarımızın bizden kaynaklanmayan sebeplerle zarar görmesini engellemek amacıyla, 11 Mart Pazar saat 16.00´da sahamızda oynayacağımız Fenerbahçe maçı için Yönetim Kurulumuzun aldığı karar sonrası ev sahibi takım tribünlerine “YENİ MALATYASPOR PASSOLİG KARTLARI” dışında hiç bir takımın passolig kart geçişi olmayacaktır. Taraftarlarımızın mağdur olmaması için maç öncesi “Yeni Malatyaspor Passolig Kartlarını” temin etmeleri gerekmektedir” denildi.

BEŞİKTAŞ MAÇI BİLET FİYATLARINA GÖRE ÇOK YÜKSEK

Evkur Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçı bilet fiyatlarının daha önce Malatya’da oynanan Beşiktaş karşılaşmasına göre çok yüksek olduğu dikkatlerden kaçmadı.

Ligin 13.haftasında Yeni Malatya Stadyumu’nda oynanan Evkur Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçının bilet fiyatları şöyleydi:

Batı alt 50 TL, Batı üst 30 TL, Doğu alt 15 TL, Doğu üst 10 TL, Güney alt 7,5 TL, Güney üst 5 TL.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi

Fenerbahçe maçı tarifesi

Beşiktaş maçı tarifesi