EYMS’den Fenerbahçe Maçı İçin ‘KAZIK’ Tarife!
Spor Toto Süper Ligin 25.haftasında 11 Mart Pazar günü 16.00’da Yeni Malatya Stadyumu’nda oynanacak olan Evkur Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçının biletleri satışa sunuldu. Bilet fiyatları birçok taraftarın tepkisini aldı.
Sosyal medya üzerinden bilet fiyatlarına tepki gösteren taraftar, ‘Ne bu şimdi şaka mı’, ‘Güldük eğlendik tamam hadi gerçek fiyatları açıklayın’, ‘Derbi maç mı bu?’ ‘Yönetime çağrıda bulunuyorum bu fiyatlara o stat dolmaz. Malatya insanına ve Malatya spora yazık etmeyin’, ‘Maç için para biriktirmedim en fazla 20 lira olur 30 lira otobüs parası verir izlerim dedim. Demez olaydım’, ‘Aklıma acaba Fenerbahçe yönetimi mi bu fiyatları koydu sorusu geliyor’, ‘O stad dolmaz başkanım’ gibi yorumlar yapıldı.
Fenerbahçe taraftarları sosyal medya üzerinden daha önce ‘Galatasaray ve Beşiktaş’a karşı sahasında oynadığı maçlarda konuk takım bilet fiyatlarını 7,5 TL olmasına karşın Fenerbahçe maçında 130 TL olduğunu’ belirterek, tepki gösterdi.
Evkur Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçının bilet fiyatları şöyle:
Batı Alt-125 TL, Batı Üst 100 TL, Doğu Alt-100 TL, Doğu Üst 75 TL, Güney Alt-50 TL, Güney Üst-100 TL, Kuzey Alt-50 TL, Kuzey Üst-100 TL, Misafir-130 TL.
Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 11.haftasında 11 Mart Pazar günü Yeni Malatya Stadyumu’nda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılılarda yönetim, Fenerbahçe karşılaşması öncesi taraftarlara, ev sahibi takım tribünlerine ‘Yeni Malatyaspor Passolig Kartları’ dışında hiç bir takımın passolig kart geçişi olmayacağı uyarısında bulundu.
Kulüpten yapılan açıklamada, “Taraftarlarımızın dikkatine, daha önce yaşanan problemlerden dolayı kulübümüz ve taraftarlarımızın bizden kaynaklanmayan sebeplerle zarar görmesini engellemek amacıyla, 11 Mart Pazar saat 16.00´da sahamızda oynayacağımız Fenerbahçe maçı için Yönetim Kurulumuzun aldığı karar sonrası ev sahibi takım tribünlerine “YENİ MALATYASPOR PASSOLİG KARTLARI” dışında hiç bir takımın passolig kart geçişi olmayacaktır. Taraftarlarımızın mağdur olmaması için maç öncesi “Yeni Malatyaspor Passolig Kartlarını” temin etmeleri gerekmektedir” denildi.
BEŞİKTAŞ MAÇI BİLET FİYATLARINA GÖRE ÇOK YÜKSEK
Evkur Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçı bilet fiyatlarının daha önce Malatya’da oynanan Beşiktaş karşılaşmasına göre çok yüksek olduğu dikkatlerden kaçmadı.
Ligin 13.haftasında Yeni Malatya Stadyumu’nda oynanan Evkur Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçının bilet fiyatları şöyleydi:
Batı alt 50 TL, Batı üst 30 TL, Doğu alt 15 TL, Doğu üst 10 TL, Güney alt 7,5 TL, Güney üst 5 TL.
Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi
Fenerbahçe maçı tarifesi
Beşiktaş maçı tarifesi
kusura bakmayın kardeşim eğer 50-100 tl böyle maçlara dahi cebimizden çıkmıyorsa bu takım ligden düşer! ligden düşmeler kesinlikle takımın borcuyla doğru orantılıdır.takım başa baş gidiyor ve muhtemelen bir miktar borcu bile var. buna kaynak aranmaktadır. bu şuna benzer osmangazi köprüsünden geçmek 75 tl, geçerseniz devletinize ve yapılmış olan büyük esere katkı sağlarsınız. geçmezseniz 2-3 saatlik yol ve riskini alıp en az50 tl yakıt parası ödersiniz. seçim sizin. bu takım sizin ! maddi ve manevi destek de sizden omalıdır.
Bedava verseler gidesim yok.
yönetimi bütün kalbimle destekliyorum.büyük takım olunacaksa .3-5 bilet satarak olunmaz …bu sehri seven cefasına katlanır.hiç bir şey eskisi gibi olmamalı …bundan sonra bilet fiyatları 20 den aşağı olmamalı .büyük takımlar gelirse bu tarife iyi
Bu yapılan Malatya halkına saygısızlıktır. Yazıklar olsun bu yönetime. Bjk gs maçına uygulanan tarifenin tam on katı bilet fiyatı belirlenmiş. Bjk fener maçının bilet fiyatlarından bile fazla. Göreceksiniz en fazla 5000 taraftar gelir. Fener türübünü full dolar. Yani neredeyse Fenerbahçe sesleri bizimkini bastıracak
Gitmezsin hiç bir maça bak 5 liraya nasıl düşütor
Fırsatlar ülkeleri arasında en önde ve tek ülkeyiz.Yeterki elimize bir fırsat geçsin,babamızı bile tanımayız.Tepkiler üzerine geri adım atılsa bile seyircinin adı enayi konulmuş artık.
Canıgönülden takımını destekleyen Malatya taraftarına büyük haksızlık
Başlığınız çok güzel olmuş, iyi ifade etmişsiniz ama eksiği şu kazık ama yağsız kazık hemde,
Yönetim 100 TL bilet e 2000 taraftar zor toplarsın ondan ise bileti 30 yap 27000 taraftarın olsun böyle daha çok kazanırsın
Sorun bilet fiyatları değil insanları enayi yerine koymaları buda bizleri üzmektedir, hevesinizi kırdılar,
17 tane maç için kombine bileti 175.TL. ye vereceksin, sıradan bir maç için 125.TL. isteyeceksin. Yemezler sayın başkan ve ekibi. Maçı seninle birlikte TV den izleriz sıkıntı değil. Gençlerbirliği maçında da yönetime bilmukabele teşekkür ederiz tribünde…
BEŞİKTAŞ İLE FENER ARASINDA NİYE BU KADAR FARK VAR BE YÖNETİM !
Tuhaf bir durum. Malatyasporun ortalama her maçı 10 bin taraftar önünde oynadığını dikkate alırsak 10 tl fiyattan sezon boyunca (toplam 17 maç) elde edeceği gelir yaklaşık 1.7 milyon tl’dir. Sadece fenerbahçe maçından bu fiyatlarla (ortalama 75 tl’den) 25 bin taraftar üzerinden 1.8 milyon tl’dir. Fiyatı belirleyen her kimlerse Malatyanın bir sezon maç gelirinden fazlasını bu fenerbahçe maçı ile almayı planlamışlar. Rakamlara bakılırsa işin dozajını kaçırmışlar. Ve basın sözcüsü kalkmış fiyat artışları normal diyor. Ya sayı saymasını bilmiyor, yada paradan anlamıyor.
yavuz selim arkadaşım sorun parası değil neden fener maçında fiyat 3 katına çıkıyor bilmedimiz bişimi var 100 de veririz 500 de takımımıza katkı sağlamak için amaki burda art niyet var 3-4 büyük maç yapıyon 5ila 50 tl fener maçına geliyosun 50-150 maç ücreti nedemek ben bunun malatya spor için değilde fenerbahçeye yarasın diye böle bi yol izliyo başkana bir soralım f.b misin adil başkan
Ben adil gevreğin Fenerbahçeli olduğunu iyiden iyiye artık düşünüyorum yoksa niye kentine hainlik yapsın stad boş az önce baktım fener seyircisi doldurmuş kendi tarafını malatya seyircisi ise 1000 ancak var yazıklar olsun sana adil gevrek yazık
Bu kadar insan bilet fiyatlarını eleştiriyorsa,yönetimin oturup düşünmesi gerekir.Ne zaman işler rayına girse seyirci küstürülüyor.Seneye kombine satışları artsın diye fiyatların yüksek tutulduğu söyleniyor.Eğer gerçekten böyle düşünüldüyse tablo daha da vahim.
HERSEY BIR YANA ZANNETMIYORUMKI HICBIR BABA EVLADINI MAÇA GÖ-TÜ-RE-Mİ-YE-CEKKKKKKKKKKKK AYLARDIR BU MAÇI BBEKLEYEN KÜÇÜKLER VAR FB Lİ FUTBOLCULARI GÖRMEK ISTEYEN KALE ARKASI 2 KİŞİ ALSAN 100 TL YAPAR YAZIK BU PARAYI VEREMIYEN COK KISI VAR ONDAN SONRADA KALKIP KIMSELER KAHVEYE GITMESIN SIGARALI ORTAMDAN UZAK DURUN DIYE ÇAĞRI YAPARLARYA NEYAPSIN GENCLER MECBUR KAHVELERDE IZLIYECEKLER MACI SİGARALI ORTAMDA… YAZIK GERCEKDEN COK YAZIKKKKKK
O stad dolmazsa Fenerbahçe bize 3-4 atar kendinizi kandırmayın malatya taraftarlarla kazandı büyük maçları bu resmen maçı vermektir.Yazıklar olsun
yönetim ödeme yapamıyor taraftardan destek bekliyor .bazı taraftarlar eleştiriyor yok yönetimde çiğköfteci börekçi berber filan var diye dalga geçiyolar maalesef taşın altına kimse el koymuyor şimdi soruyorum acıbadem malatyalı nereye sponsor rönesans malatyalı nereye spornsor çalık holding malatyalı nereye sponsor lc waikiki malatyalı nereye sponsor ayıp malatyanın zenginlerine, bakan bunları bi uyarsın yazık battalbey çiğköfte reklamıyla sahaya çıkıyoruz
BU YÖNETİM NE YAPSA YANINA KAR KALIYOR KENDİMİZ SÖYLÜYOR KENDİMİZ DUYUYORUZ O YÜZDEN KONUŞMAYA GEREK YOK MALATYASPOR BİZİM TAKIMIMIZ SEVİYORUZ EVET AMA BU MAÇTA UZAKTAN SEVERİZ 🙂 MAÇA GİDENLERİN GİRİŞTE ARKADAN RESMİ ÇEKİLEÇEKMİŞ GÜZEL GİYİNİN 🙂
büyük maç deyip fenerin arkasına saklanmasınlar
Beşiktaş maçında 15 lira olan doğu üst bu maçta 75 lira %500 artış nerde görülmüş
tuzu kurular
yok gerçek taraftar gidecek yok 100 tl malatyamıza feda olsun
bunlar kuru gürültü
gerçek taraftarı fener maçından sonra göreceğiz
büyük maç deyip fenerin arkasına saklanmasınlar
Beşiktaş maçında 15 lira olan doğu üst bu maçta 75 lira %500 artış nerde görülmüş
tuzu kurular
yok gerçek taraftar gidecek yok 100 tl malatyamıza feda olsun
bunlar kuru gürültü
gerçek taraftarı fener maçından sonra göreceğiz
Gs– Bjk Maçları 10-15 tl Fenere Gelince 50-75… millet pasolig çıkarttı dün kuyrukta saatlerce bekleyerek ve herkez 20 tl yüklediler.. ama eve bi geldiler malatya spor yönetiminin kazığı ile karşılaştılar… Zaten stada gidip gelmek eziyet.. iyice milleti soğutun.. seneye kesinlikle pasolig almıyacam bu hafta maça bilet aldım. gelip yönetimi protesto edicem
BİZDE SİZİ BEK-Lİ-YO-RUZ.MEHTER MARŞI İLE SİZİ GÖNDERMEYE:):):):)
Beşiktaş maçında 7,5 tl olan bilet, Fenerbahçe maçınd 130 tl!!!
Takımın büyüklüğüne göre tarife..
Temiz fiyat olmuş. Olur da bu kadar mı olur? 1-2 maç idare edin diyorlar. Hangi maçlar olduğunu söyleyin de bilelim. Nerde biteceğini kendileri bilmiyorlar. Yardım toplanıyor varsayacakmışız. Yardım dediniz vermedik mi? Ayıptır, bu taraftara bu yapılmaz. GELMİYORUZ.
Malatya için yilda bir kez 100 TL vermek çok mu zor . Nasıl Malatyalısınız. Farz edin ki bağış yaptınız
Bağışı garibana yapalım neden maça bu parayı verelim.
niye bağış
açmı kaldılar açıktamı kaldılar
Nusret te yemesinlerde yaprakta yesinler
iki haftada federasyondan 4 milyon bağış aldılar
gözlerini tek sosyal aktivitesi malatyaspor olan garibanların cebine diktiler..
senin tuzun kuru kardeşim
Kusura bakma ama evine ayda 1 kilo et alamayan insanlar var sizin tuzunuz kuru sanırım genel düşün maça alt kesim ve orta kesim gelir zengin zaten gelmiyor maça yönetimin bu yaptığı fırsatçılıktan başka birşey değil
Kardeşim paran çok heralde.
Bu memlekette Malatyasporu çok seven ne yazıkki asgari ücretle çalışan birçok insan var. Parası olan konuşuyor.
Yazık ya ! yazık !
Yazık ya ! yazık !
Seyircisiz maçı FENER aldı artık demekten başka sözüm yok!
ABARTMANIN ANLAMI yok artık. KALE ARKASI çoğunluğu garibanın gittiği yerdi.Garibanın da işi yok dediniz yani.
ALLAH a çok şükür 100 tl verecek durumum var ama maça gitmeyi hiç düşünmüyorum.
Tamam BATI ALT – ÜST ve MİSAFİR FİYATLARI GERÇEKTENDE NORMAL FİYAT. DOĞU ALT 50 ÜST 40 KALE 20 olsa uygun olurdu.
O stadın doluluk oranı % 30 u bulmayacak görürsünüz. Takım bu kadar mı paraya muhtaç. Kulüp hesap numarası versin bağış yapayım. Yapmazsam terbiyesiz insanım. Yönetim hesap numarasını kulüp sitesinden yayınlasın ya da Mail adresim Malatya haberin yani bu sitede var MALATYAHABER yöneticilerine verirseniz bana atarlar heralde.
Bizim Malatyalılığımızı sorgulamak senin zerre kadar haddine düşmez…
Şimdi git biletini al çekil tribününe maçını izle.
Bağış yaptınız öylemi çıksın adam gibi açıklama yapsınlar bak bakalım millet 100 de verir 500 de 1000 de…
Banane fenerden karabük ne ise fenerde odur o zaman karabük maçındada bu fiyatlar ile satışa çıkılsaydı kardeşim…
Olay burada farklı nedenmi içimizdeki İstanbul seviciler oldukça bu böyle gider arkadaş.
Sıradan bir maç f.bahçe maçı. Malatyamız
zorlaNmadan kazanacak.
maçı masada bitirmiş anlaşılan adil başkan gs-bjk maçlarını 5- 7-10-20 30 tl gibi fiyat çek f.b maçında 125 yap nedemek bu başka anlamı varsa biri bana çıksın söylesin yaayıp ya ayıp yaptığın başkan içimizdeki malatya aşkınıda sizin gibiler yok etmeye çalışıyo ama sen gidersin biz kalırız haberin olsun satılmış başkan
Kesinlikle doğru bir karar ! Gelir 10 TL ye maç izler ana avrat küfür eder,sahaya çakmak atar , kulüp her hafta 50bin lira ceza yer, aynı blokta oturan suçu günahı olmayan taraftar bir sonra ki müsabakaya girememe cezası alır. En azından Bu tip adamlar giremeyecek Kahvede izlemek 5 TL gidin orada izleyin. Kulübe bir destek olun ayıptır ayıp ! Aman siz gelmeyin bize yeter ! Açın bakın büyüklerin maçlarının fiyatlarına !!!
Adil Gevrek cezasından dolayı maça gidemiyor ya, taraftara da diyor ki sizde gitmeyeceksiniz banane :))))
MALATYAYA GELDIGINIZI UNUTMAYIN
FENERE IYI BIR FUTBOL DERSI VERMELIYIZ
UNUTAMAYACAGINIZ DERS ALIN GIDIN
SONRA DA MALATYANIN LIGDE GITNESI ICIN
HER ZAMANNI TAKTIGI UYGULAYIN
BÜKEMEDIGINIZ BILEGI ÖPERSINIZ
DÜNYA TAKIMI FENER AVURPADA HER SENE BIR KUPA ALIYOR
BÜTCEMIZ AZ DA OLSA 10 TANE FENER EDER
MALATYALIYIM DENDIGINDE O TATI ALAMIYORSAN
BIR SORUN VARDIR?????
Yönetim bu bilet fiyatları ile maçı fenere vermiştir. Taraftar maça gelmezse takım oynamaz. Fenerliler zaten 130 tl verir bişi deil. Fener tribününe 5 bin kişi ayırsaydınız bari iyi gelir olurdu. Mehmet ali aydınlar öle istemiş sanırım
Bu hafta sonu Evkur Yeni Malatya Spor Fenerbahçe maçı bilet fiyatlarını protesto ediyorum. Bjk ve Ts maçların da ki fiyatlara çekilmesini istiyoruz. Aksi halde tüm sezon protesto edip maçlara gitmeyeceğiz. Bu taraftarı ve futbol seyircisini bölmektir. Bölücülük sadece terör ile olmaz bizim yöneticiler de futbol bölücüsü…..
Bu işi yapamıyorsunuz bırakın istifa da bir hizmettir madem paraya ihtiyacınız var sezon başından kombineleri locaları satsaydınız bugün kazıkladığını sandığınız bu taraftar yüne biletini alıp maça gelecektir ama sizi de unutmayacaktır maça gelen taraftarlarında bu konuda protesto etmesi gerektiğini düşünüyorum kendi taraftarı ile alay eden yönetim bu taraftardan da gerekli tepkiyi görmesi gerekir
Konyaspora yenilsek biletler yine aynı fiyatta mı olacaktı? Malatyaya Malatyalıya fırsatçılık yakışmıyor.20- 30,40-50,80-100 TL olaydı bari.
Parasi olmayan gitmesin.olay cikaran ve kufur eden holiganlar gitmez ceza almayız .olması gereken fiyatlar bunlar. bundan sonra büyük takimlarla yaptığımız maçlarda bu fiyat olmalı..
B-E-K-Lİ-Y-O-R-U-Z-G-E-L-İ-N A-Y-K-U-T- K-O-C-A-M-A-N- İ-S-T-İ-F-A-M-A-Ç-I-O-L-U-R
fazla söze gerek yok haber editörü yazmış kazık tarife diye, mantıklı açıklama yapsın herkes o stada gider ama mantığı yok galatasarayı beşiktaşı normal fiyat yap feneri 6 katı yap yemez bu taraftar
Vakit erken iken hatanızdan vazgeçin o tribünler dolsun..
Siz burada taraftarları cezalandırıyorsunuz. Diğer büyük takımların maç biletleri niye bu kadar tatil fiyat olmadıda fb bir özelliği mi var. Kusura bakmayın bu fiyata kimse maça gitmez. Biraz taraftara saygılı olun. Ayıptır ayıp…
Bu fiyattan biletlerin tamamı satılır hatta yine karaborsaya düşer. Sen de bu yaptığın yorumla ortada kalırsın.. Para ile imanın kimde olduğu belli olmaz.
Her hafta maça giden adamları cezalandırdınız. Sadece maç seçip bir maça gidene bu fiyatlar normal gelebilir ama her hafta maça gidenler zaten takımına destek veriyordu.
Çok yanlış bir karar.
GS, BJK ve FB maçları diğer maçlar gibi olmamalı tabi ama bu kadar uçuk fiyatlar Malatya taraftarının standartlarının çok üstünde. En fazla 2 katına çıkarılıp satılsa idi maddi olarak sıkıntı çıkmayacaktı.
Şimdi 27000 kişilik stadda 7000 kişi olursa nasıl hesap vereceksiniz.
Bu fikir kimden çıktı, çok merak ediyorum. Yazık yazık. Biz de her maça aynı tarifeyi uygulayan, taraftarsız maç oymamak istemediğini düşündüğümüz yönetime her mecrada helal olsun çekiyorduk. Resmen ayıp, yazık, günah! Biletler evet belki bundan öncesinde çok ucuzdu, stat da hiç boş kalmadı. Ama hakkı bu değil kardeşim, 50 deseniz de razıydık. “Gelmeyin, biz fener e kaybedecez, siz olursanız belki kazanırız, gerek yok Aziz başkanı üzmeyelim, zaten zor durumdalar, e biz de düşmüyoruz, yine de gelelim diyorsanız buyurun gelin koltuk yerine kazık koyduk oraya oturursunuz artık” demek istediniz mealen anlaşılan.
Maça gelen biletli gariban asgari ücretli ögrenci zengin zaten protokolda beleşci
Malatya nın taraftarına yapılmış bu saygısızlığı bir an önce düzeltin,taraftarı küstürmeyin,bjk ve gs maçlarında neden yapmadınız ne yani düşmeyeceğiniz kesinleşince böylemi oluyor,unutmayın ki düşmeyelim diye bu taraftar takımını şimdiye dek yanlız bırakmadı.Elazıg ligteyken İzmirdeki büyük takım maçlarında böyle yaptı da ne oldu bir hatırlayın. Bu tutumunuzdan dolayı yönetim olarak istafanızı vermek bu takıma yapacağınız en büyük iyilik olacaktır
Tek kelimeyle yorumsuz yazik yazik..
Evet doğru bilet fiyatları çok ucuzdu ama bu zamana kadar bjk,gs ,trabzon maçlarında bu fiyatları yapmadın durdun durdun son maçlara doğru hemde fener maçına % 1000 lere varan fahiş zam yap.Bunda art niyet var seyirci maça gelmesin seyirci baskısı olmasın zor durumda olan fener maçı alsın.Yaziklar olsun
Fenerbahçe den rüşvet mi aldınız? Yazık bu Malatya taraftarına.Bence bu işte kasıt var…..
Arkadaşlar olan gene parasını verip vaktini ayırıp maça gelen düzgün insanları oldu emin olun mart günü geldiği zaman gişelerde gene bedavacı insanlar stat içerisine giriş yapacaklar yönetimin yaptığı gerçekten çok ayıp soğuk havalarda Stadyumu dolduran taraftarlarının emeğini heba etti bir çok insan maça gelmek isteyipte gelemeyecektir bu da bir kul hakkıdır
Biletler pahalı değil pahalı ötesi olmuş ama sırf Fenerbahçe’yi izlemek için satın aldım ve tepki olarak kalan maçlara gitmeyeceğim
gevrek feneri yenmeye niyeti yok taraftarı statdan uzak tutmaya çalışıyor aklıma gelen bu
Sanki Real Madrid geliyor sıradan bir takım ne özelliği var ayıp
Yönetim istifa yazıklar olsun 2 haftadır bu maçı bekliyoz yaptıgınıza bakın 30 tl olsa neyse diyecegiz neyse tv 10tl verip izleyelim bu fiyatla stada gidip rezilligi izleyecegimize tv de rezil oluruz. Ama fiyatlar düşerse taraftar desteğiyle malatyamız macı alır.
Birde Taraftar gruplarına bedava bilet verenler parasını kendi cebin den mi veriyor.
Bilip bilmeden konuşmayın taraftar grubundaki her taraftar 15 tl aidat veriyor yıllardır ve hiç oturmadan takımını destekliyor sizin gibi oturup çekirdek citlemiyor
Bilet fiyatlarını fikret ormanmı belirledi
Merhaba abilerim ve kardeşlerim . Lütfen bilet almayıp tepkimizi gösterelim. Dünyanın hiç bir Ligi’nde böyle bir mantıksız iş yok . Adil gevrek sen o koltuğa yakismiyorsun lig başladı basliyali söylüyorum !!!
Başkanlığa sen çok yakışırsin… Hemen Başkana soylenmeye başladınız… Bilet fiyatlarında haklı olabilirsiniz fakat sanki eleştirmek için fırsat kollayan biri gibi geliyorsunuz
tek kelime ile yaptıgınız bu uygulama kati suretle yanlış
10 tl ye seyrettiğimiz maçları bırdenbıre 75 tl ye cıkartmanız seyırcıye ve taraftara kendınıze göre bir mesaj ama içeriği nedir bu mesajınızın bekleyip göreceğiz.Esefle kınıyorum yönetimi.
Bence az olmuş 1000 TL’den başlasın çok zengin bir taraftarlarınız var ya!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Bu fiyat tarifeyi yapan ne içmiş acaba!!!!!
Haram be haram bu nasil bir firsatcilik yaw
70-50-30-25 olsa anlarım ama bu fiyatlar çok uçuk stadda 1000 kişi ancak olur yazık önemli bir maçta taraftar gücünü arkasına almak vardı
Ayıp yazıklar olsun. Maçı hediye mi ettiniz.
Bundan sonra maçlara gitmiyorum,BJK,GS maçlarındaki bilet fiyatlarını artırmayan yönetim neden şimdi artırdı.
Beyler bilet fiyatlarından anlaşılacağı üzere maç fenerin. 9 haftadır kaybetmiyoruz artık düzeltme zamanı geldi. Ne yazık ki maç fenerin
Bu “KAZIK” işi hiç olmadı YeniMalatyaspor yönetimi demek ki artık taraftara ihtiyaç duymuyor. 100 TL ver Josef seyreyle FB de messi mi var da bizim haberimiz yok.
Malatyaspor sevdalısı bir taraftar olarak Fenerbahçe maçına çıkarmış olduğunuz bilet fiyatlarının bu kadar yüksek olmasının sebebi nedir ? Buna izah olarak nasıl bir açıklama sağlayacaksınız ? Malatya’ya Daha önce Beşiktaş , Trabzonspor ve Galatasaray gelmiş ve bu kadar fahiş bir fiyat görmemiştik. Bana iyi gün kötü gün taraftarı demeyin sakın şuanakadar hiç bir maçını kaçırmayan bir taraftar olarak yazıyorum bunları . Yazıklar olsun verdiğimiz emeklere yazıklar olsun çıkarı için çalışan tüm yetkililere. Sonuçta asgari ücretle geçinen sade bir vatandaşım. Ben oğluma söz vermiştim maça götürücem diye siz hiç bir babanın çocuğuna mahcup olması ne demek biliyor musunuz ?
Gerçekten yazık asgari ücretin 1600 tl olduğu kiranın 1000 tl olduğu yerde gariban adam 100 lira nasıl bilet parası versin. Yönetim bir an önce fiyatları düzenlemeli. Tepkinizi gösterin SESSİZ KALMA..
Halil bey garibanın maçta ne işi var kardeşim o gitsin köle gibi asgari ücret çalışsın. Yada 5 TL versin çay ocağında seyir etsin bilet yok fiş yok hepsi kayıtdışı
Gariban adamda maçı 50 tl lik yerden izler ya da kahvede izler yönetim mecbur izleyeceksin dememiş
Ben 6.000 tl maaşla bostanbaşında 700 tlye lüks evde oturuyorum. Gariban adam 1000 tl lik evde neden otursun. Usturuklu sallayın.
Bilet fiyatlarının uyun olduğu görüşünü savunan Bora ve Adil beyler gibi düşünen taraftarlar hiç beklemeden alsınlar biletleri. Sonuçta Malatyanın potansiyeli belli insanların gelir durumu belli. Birçoğu kıt kanaat geçinen insanları düşünmeden alınmış bir karar bu. Adil başkana bu aklı kim verdi çok merak ediyorum.
kimse şikayet etmesin. gazoz parasına süperlig maçı izlediniz haftalardır. bu fiyatların her maç benzer şekilde olması lazım. amatör küme değil burası. 7,5 tl’ye süperlig maçı mı izlenir yahu.
Senin dünyadan haberin yok herhalde git Sivas’ın Kasımpaşa’nın Antalya’nın ve diğer anadolu takımlarının biletlerine bak yönetimin yalakalığını burada yapma
yalaka sensin, terbiyenibozma. ekonomi denilen bir eşy var, hesap kitap yapmadan konuşuyorsunuz. stadın hasılatı her maç aldığımız para cezalarını ödemeye bile yetmiyordu. artık eliniz taşın altına koyun biraz. goygoy yapmaktan başka bir numaranız yok. Adil başkan ve yönetim bu tip çok ses çıkaran boş tenekelerin etkisinde kalmayıp bu kararını her maç uygulasın. 5 liraya maç olmaz kardeşim akıl var mantık var.
Sivas ta 3 büyüklerde 2 katına çıkartiyor bilip bilmeden konuşma
Bizde de iki katına mi çıkmış bi baksana
Bati alt 50 den 125
Bati üst 30 dan 100 olmuş 😀😀😀
Biz de diyoruz ki iki katina hatta 3 katina ciksin basim ustune. Dogu tribunu 8 katina cikmis guzel kardesm. Alt 40 ust 30 yapsaydi ya da alt 50 ust 40 su an bilet bulamazdn doguda. Inanilmaz bi karae bu karari kim aldiysa bu yonetimin dusmanidir. Simdiye kadar destekledigm yonetim kendi ayagina sıkmıstr.. cevremde bir suru insan var gelemeyen. Vallahi billahi adam bu takimla yatip kalkiyo ama gelemiyo yok yani yaziklar olsn
✔✔✔on numara yorum
Futbolcu kardeşlerimizin emeğini yedirmemek adına bu maça gidiyorum
Çalıştığım işyerinde en az 60 kişi protesto ediyor maçı
Her hafta maça gelen taraftarım ben gene biletimi aldım gelim takımımı destekleyeceğim asgari ücretli ya da dar gelirli insan nasıl gelecek sivas bile bu fiyatlardan bilet satmadı
Bu arada hic 5 liraya da bilet almadım en ucuz 30 liraya bilet aldım
Yanlışa yanlış demek de erdemdir
Stada giren beleşçi tayfa bilet alsa zama gerek kalmazdı zaten
Yönetimin yanlışı Gs Trabzon Bjk maçlarında bu fiyat yapmadığı için çok tepki aldı
Boş ses çıkarmıyor çok yönlü düşünüyoruz sende öyle yap bence 😉😉
Herşeye rağmen ölümüne MALATYASPOR 💛💓
Diyer standarda ki fiyatları biliyomusunuz. Sivas gs maçını 10 TL ye izledim. Keşke yorum yapmadan denk şehirlerin takımlarının bilet fiyatlarını şöyle bir araştırsaydınız.
bence güzel olmuş 5 tl bilet alanlar küfür edip külübe 100 milyarlık ceza kestirirken düşünecekler
Fenerbahçe 17 takımdan büyük yönetim onu göstermiş aklınca… bilet fiyatlarının böyle olmasının başka açıklaması görülmüyor. gitmicem maç izlemeye evde izlerim netten izlerim daha iyi. yazık günah bi maç zevkimiz vardı onuda mahvetti yönetim. araba mı alacaklar acep sormak istiyorum?
bilet fiyatları normal başta olması gerekeni sona dogru yapmışlar
bilet fiyatları uygun abartmayın
Sayin baskanim bi siz uygun diyorsunu z galiba :)))
Yazık yazık tabi akıllarınca Lig’de kalmayı garantilediler.Yaptıkları resmen fırsatçılık..Yönetim bu tutumuyla futbolun meyvesi olan taraftara biz sizin maça gelmenizi istemiyoruz demiştir..Umarım bu yanlış tutumdan derhal dönerler %700 zam yapmak resmen taraftar ile alay etmektir
Eğer düşme ihtimali olsaydı bu fiyatlar olurmuydu acaba bu kadar vizyonsuz günü birlik düşünen ve basit hesaplar yapan bir yönetici grubu olamaz son olarak büyükler gibi kalıcı değilsin seneye de düşme sorunu yaşarsınız fırsatçı yönetim
Yönetim bu bilet fiyatlarıyla takıma seyircisiz oynama cezası vermiş
Adil başkan ve ekibini gerçekten tebrik ediyorum. Dünya yıldızlarını bünyesinde barındıran büyük Fenerbahçe takımını izlemek için bu fiyatlar az bile. Amatör sayılabilecek ( Talisca, quaresma, Pepe, Gomis ) gibi futbolcuları izlemek için 15 TL verdik. Fenerbahçede oynayan aslan parçalarını izlemek için veririz bu rakamları hiç merak etme sayın Adil başkan ve ekibi. Hepinize saygılar.
Türkiye’nin en büyük takımı geliyor. Tabi ki bu fiyatlar olacak. 2 yıldır şampiyon olan beşiktaşlılar hala Fenerbahçe’nin büyüklüğüne ulaşamadıkları için çıldırıyorlar!
Malatyali sadece Malatyaspor’ludur
Turkiyenin en buyuk takimi mi guluyorum sadece
Malatyalı Türkiye’nin her yerinde Malatyasporludur başka takım tutmaz
Sizlere en pahalısından tarife uygulayacağız sahada…
HANGİ DÜNYA YILDIZI KALESİNE GELEN 4 SUTUN 3 İÇERİ ALAN AUTA GİDEN TOPU İÇERİ ALAN KAMANIMİ DÜNYA YILDIZI AKHİSAR GİBİ BİR TAKIMDA KENDİ EVİNDE 3 GOL YİYEN BİR TAKIMMI DÜNYA TAKIMI SEN GİT KADIKÖYDE İZLE KUSUNU BURASI KAPLANLARIN MEKANI
sesimizi duyuralım arkadaşlar sosyal medyadan birlik olalım
Sayın malatya haber yardımcı olun ve taraftarın sesini duyurun MALATYAM SOYGUNA DUR DE …
bir maçlığına değil, bu zihniyet değişene kadar, özür dilenen kadar protesto
o stat dolmaz.bundan malatya spor karlı çıkmaz. Kimin karlı çıkacağıda malum
ayıptır ya bu taraftar en kötü günde yanınızda oldu, biraz rahatladınız diye bunu yapmaya hakkınız yok. Neden bjk,gs, trabzon maçlarında biletler bu fiyatta olmadı da bu maçta bu kadar yüksek oldu. Yönetim kendine gel bu taraftarı küstürme sen zararlı çıkarsın. Herkes sabırsızlıkla bu maçı bekledi. Gerçekten çok ayıp ediyorsunuz.
Bilet almayınız maça gitmeyiniz protesto edelim çoluk çocugunuzun nafakasını vermeyin yazık günah. . . #Enucuzbilet50tl. . . ! ! !
Gelin gelin. Bekleriz. Biz Akhisara benzemeyiz ama..)))
#Soygunvarenucuzbilet50türklirası. . . ! ! !
Bilet fiyatları açıklanır açıklanmaz nurettin soykan tesislerini aradım telefona çıkan kişi YÖNETİMİN kararı olduğunu söyledi. bende derbi maçlarında böyle bir fiyat yok hayırdır ne oluyor barcelonamı gelecek real madrid mi gelecek sandım. Malatya taraftarı bu KAZIĞI hak etmiyor. Hak eden varsa buyursun gitsin maça…. KAZIĞA gerek yok para lazım desinler herkes gönlünden kopanı yine verir !!!
Fenerbahçe belirlemiş fiyatları belli ki. Taraftar baskısı olmadan rahat bir galibiyet alıp dönerler…
GE-Lİ-YO-RUZ!
Gelmeden önce bide akhisara uğra istersen
akhisardan yoksam istanbuldan mı …aykutu orda bırakın boşuna bilet parası verilmesin ….