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Malatya Haber -

EYMS’den Galatasaray Maçı Passolig Açıklaması

EYMS’den Galatasaray Maçı Passolig Açıklaması
  • 05.12.2017
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Evkur Yeni Malatyaspor yönetimi Süper Lig’in 16. haftasında Malatya’da oynanacak Galatasaray müsabakasında ev sahibi takım tribünlerine E.Yeni Malatyaspor Passolig kartı dışında başka kartla giriş olmayacağını duyurdu.

Sarı-kırmızılı yönetim, sahasında oynadığı Beşiktaş maçında Malatyalı taraftarların yaşadığı sıkıntıları göz önüne alarak, Galatasaray müsabakası öncesi Passolig düzenlemesine gitti.

Sarı-kırmızılı kulüp tarafından yapılan açıklamada, “Beşiktaş maçında yaşadığımız problemlerden dolayı kulübümüz ve taraftarlarımızın bizden kaynaklanmayan sebeplerle zarar görmesini engellemek için, 17 Aralık Pazar günü saat 16.30’da kendi sahamızda oynayacağımız Galatasaray maçı öncesi bazı iyileştirmeler yapmamız zaruri hale gelmiştir. Kulübümüz Yönetim Kurulu’nun almış olduğu karar sonrası ev sahibi takım tribünlerine “Yeni Malatyaspor Passolig kartları” dışında hiç bir takımın Passolig kartıyla geçiş olmayacaktır. Taraftarlarımızın mağdur olmaması için maç öncesi Yeni Malatyaspor Passolig kartlarını temin etmeleri gerekmektedir” denildi.

iha

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