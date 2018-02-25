EYMS’den Sponsora Forma
Spor Toto Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’un sponsoru Evkur Mağazalarının Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Kan, kulübü ziyaret etti.
Kulüp başkanı Adil Gevrek ve yönetim kurulu üyeleri, kulübü ziyaret eden Kan’a tesisleri gezdirerek, takımla ve yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgiler verdi.
Takımın Orduzu Pınarbaşı’ndaki yeni tesisi ve antrenman sahalarını da gezen Kan’a, kulüp başkanı Adil Gevrek tarafından takımın forması hediye edildi.
Yeni Malatya Gazetesi
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