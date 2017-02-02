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Malatya Haber -

EYMS’li Futbolcu Tokat’a Kiralandı

EYMS’li Futbolcu Tokat’a Kiralandı
  • 02.02.2017
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Evkur Yeni Malatyaspor, sezon başında Hatayspor’dan transfer ettiği orta saha oyuncusu Semih Beyaz’ı Tokatspor’a kiraladı.

Teknik Direktör İrfan Buz’un lig maçlarında forma şansı vermediği Semih, yönetimle görüşerek TFF 2. Lig takımı Tokatspor’a gitmek istediğini iletti. Teknik heyetin de onay vermesiyle genç futbolcu, sezon sonuna kadar bordo-beyazlı takıma kiralandı.

Orta sahanın solunda görev yapan 25 yaşındaki futbolcu, geçen sezon TFF 2. Lig takımlarından Hatayspor’da 30 resmi karşılaşmada forma giymişti.

iha

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