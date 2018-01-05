EYMS’li Futbolcular Testten Geçti

Devre arası kamp çalışmalarını Antalya Belek’te sürdüren Evkur Yeni Malatyaspor’da futbolcular laktat testinden geçti.

İkinci yarı hazırlıkları kapsamında 3 Ocak Çarşamba günü Antalya’da toplanan sarı kırmızılılar, hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor.

İlk iki günlük bölümde kondisyon çalışma ile birlikte çift kale maç yapan futbolcular, kampın üçüncü gününde, gün boyu laktat testinden geçti.

Bunun yanında futbolcular, teknik heyetin istediği bazı farklı testlere de tabi tutuldu. Atlama ve zıplama testleri gibi birçok testten geçen futbolcular, günü testle tamamlamış oldu.

Laktat testi, kandaki veya beyin omurilik sıvısındaki (BOS) laktat seviyesini ölçer.

Yeni Malatya Gazetesi