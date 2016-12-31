EYMS’nin Ortalaması 1,88 Puan
TFF 1. Lig’de şampiyonluk iddiası bulunan Evkur Yeni Malatyaspor, ligin ilk yarısını 30 puanla ikinci sırada tamamladı. Sarı kırmızılılar, 16 maçta 30 puan toplayarak, 1,88 puan ortalamasıyla ilk yarıyı tamamlamış oldu.
Evkur Yeni Malatyaspor, ligin ilk yarısında oynadığı 16 karşılaşmada 9 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. İlk yarıyı Göztepe’nin 1 puan gerisinde 30 puanla ikinci sırada tamamlayan sarı kırmızılılar, 1,88 puan ortalamasıyla ilk yarıyı tamamlarken, teknik direktör İrfan Buz’un 2 puan ortalaması hedefi gerçekleşmedi.
TFF 1. Ligin ilk yarısını lider tamamlayan Göztepe’de teknik direktör Okan Buruk, 16 maçta 31 puan topladı ve ilk yarıyı 1,94 ortalamayla tamamladı.
TFF 1. Lig’de 2 ortalamasını 3 teknik adam geçti. Şanlıurfaspor’un başında 4 maçta 10 puan toplayan Kemal Kılıç 2,5 ortalamayı yakaladı ve bu anlamda birinci sırada yer aldı. Ümraniyespor’un başında 9 karşılaşmaya çıkan ve 20 puan toplayan Erkan Sözeri 2,22 puan ortalamasını yakaladı. Sivasspor’un başına geçtikten sonra iyi bir çıkış yakalayan Mesut Bakkal ise 11 maçta 24 puan toplayarak, ligin ilk yarısını 2,18 puan ortalamasıyla tamamladı.
Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi