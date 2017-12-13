EYMS’nin 16. Hafta Konuğu G.Saray
Süper Lig’de 16.hafta maçlarının programı belli oldu. 16.haftada, Evkur Yeni Malatyaspor, 17 Aralık Pazar günü sahasında lider Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.
Süper Ligin 16.haftasında karşılaşmalar 16, 17 ve 18 Aralık’ta oynanacak. Gençlerbirliği-Kasımpaşa karşılaşmasıyla başlayacak 16.hafta heyecanı Göztepe-Atiker Konyaspor ve Fenerbahçe-Kardemir Karabükspor karşılaşmalarıyla tamamlanacak.
16.hafta karşılaşmalarının programı şöyle:
16 Aralık Cumartesi
14.00 Gençlerbirliği-Kasımpaşa (Ankara 19 Mayıs Stadı)
16.30 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor (Bahçeşehir Okulları Stadyumu)
19.30 Trabzonspor-Bursaspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)
17 Aralık Pazar
14.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Kayserispor (Manisa 19 Mayıs Stadı)
14.00 Medipol Başakşehir-Antalyaspor (3.İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu)
16.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Galatasaray (Yeni Malatya Stadyumu)
19.30 Beşiktaş-Osmanlıspor Futbol Kulübü (Vodafone Park)
18 Aralık Pazartesi
20.00 Göztepe-Atiker Konyaspor (Bornova Stadı)
20.00 Fenerbahçe-Kardemir Karabükspor (Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi)
Yeni Malatya Gazetesi