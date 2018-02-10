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EYMS’nin 6’ncı Beraberliği

EYMS’nin 6’ncı Beraberliği
  • 10.02.2018
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Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor, bu sezon ligde altıncı kez berabere kaldı. Sarı kırmızılılar, 6 beraberliğin 4’ünü iç saha, 2’sini ise deplasmanda aldı.

Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Ligin 21.haftasınsa sahasında İstanbul ekibi Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Sarı kırmızılılar, 21 haftalık bölümde 6’ncı kez berabere kaldı.

Sahasında Antalyaspor, Atiker Konyaspor ve Kasımpaşa ile 1-1’lik, Beşiktaş 0-0’lık sonuçla berabere kalan Evkur Yeni Malatyaspor, deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor ve Osmanlıspor ile 0-0 berabere kaldı.

Öne geçtiği hiçbir karşılaşmayı kaybetmeyen Evkur Yeni Malatyaspor, bu geleneğini Kasımpaşa maçında da sürdürdü. Arturo Rafeal Mina Meza’nın golüyle 1-0 öne geçen sarı kırmızılılar, Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan’ın golüne engel olamadı ve sahadan 1-1 berabere ayrıldı.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi

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