EYMS’nin Antalya Kampı Devam Ediyor
Evkur Yeni Malatyaspor, Antalya Belek’te devre arası kamp çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Erol Bulut, ilk yarıda 11 haftalık bölümde takıma kazandırdığı kompakt futbolu, ikinci yarıda da sürdürmek için futbolcularıyla yakından ilgileniyor.
Süper Ligin ilk yarısını 6 galibiyet, 4 beraberlik, 7 mağlubiyet alarak 22 puanla 10.sırada tamamlayan Evkur Yeni Malatyaspor, devre arası kamp çalışmaları kapsamında hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor.
Kıyasıya bir mücadeleye sahne olacak olan ikinci yarıya en iyi şekilde hazırlanmak isteyen sarı kırmızılılarda, teknik direktör Erol Bulut futbolcularıyla yakından ilgileniyor.
Ligin ilk yarısında 11 haftalık bölümde takıma defansif ve ofansif anlamda istediklerini aşılayan Bulut, ilk yarının son haftalarında yakaladığı kompakt futbolu ikinci yarıda da sürdürüp, çıkışını devam ettirmenin hesaplarını yapıyor.
Hazırlık karşılaşmalarında futbolcularının performanslarını yakından gören başarılı teknik adam, Osmanlıspor karşılaşmasına kadar takımını hazır hale getirmek için yoğun bir mesai harcıyor.
“TAKIMA KATKI SAĞLAYACAK FUTBOLCULARLA GÖRÜŞÜYORUZ”
Evkur Yeni Malatyaspor’un kulüp basın sözcüsü Erdal Gündüz, takımın Antalya’daki kamp çalışmalarının verimli geçtiğini ifade etti.
Gündüz, ilk yarıyı iyi bir şekilde tamamladıklarını belirterek, ikinci yarıya da en iyi şekilde hazırlandıklarını dile getirdi.
Devre arası transfer döneminde özellikle takıma katkı sağlayacak, doğru isimleri kazandırmak istediklerini ifade eden Gündüz, “Takıma katkı sağlayacak futbolcularla görüşmelerimiz sürüyor. Devre arası transferleri zordur, bizde doğru isimlerle anlaşmak için görüşmelerimize devam ediyoruz. Bizler Evkur Yeni Malatyaspor’u yukarılara taşıyacak, katkı sunacak tüm futbolcularla görüşmelerimizi sürdüreceğiz” dedi.
Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi
Bence sorun yöneticilerde değil, bu bölgede top oynamak istemeyen topçularda. Malesef yaşadığımız coğrafi bölgenin dezavantajını yaşıyoruz. Adam Malatyaya gelip 500.000.TL Alacağına Ünraniyesporda oynayıp 50.000.TL Almayı tercih ediyor bu da transfer için çırpınan yöneticilerimizi zor durumda bırakıyor. Sabredip beklemekten başka yapacak bişey yok. Allah yöneticilerimizin yardımcısı olsun.
bilinen şeyleri söylemekle takıma katkı sağlayamayız..ilk transfer haberlerini duyduğumuzda özellikle dia’dan herkes umutluydu barazite,dening hakkında da iyi beklentiler vardı olmadı tutmadı bunlar tutabilirdi de..lakin olasılık hesaplarıyla kaybedilecek vakit yok takk diye düşeriz alimallah..yapılacak şey erol hocanın da dediği gibi oyuncu kalitesini yukseltecek sağlam birkaç transferdir..gerisi laf salatası..
Dia ve Barazite den takıma hayır gelmez artık.Bugüne kadar hiç böyle bir istek ve arzularını hiç görmedik.30 yaşından sonra futbolcumu yetiştireceğiz.Oysa yeni 3 tane genç transferin takıma kazandırılması uzun vadede daha yararlı olmazmı.
Bu yoneticiler sene basindan bu yana ayni yuvarlak laflari yapip duruyorlar.Butun takimlar transfer yapti bizden hala ses yok.Habire bos demecler verip duruyorlar
Bunlar kesinlikle transfer yapamazlar
Gerçekten Dia ve Berazite kumaşları sağlam futbolcular Erol Hoca son Haftalarda Berazite’ye forma şansı vermedi. İnşallah altında başka sebepler yoktur. Bu oyuncuların takıma kazandırılması en iyi transferlerden biri olacaktır.
Size katılıyorum.Bu iki futbolcu iyi takımlarda oynamış futbolcular.Yaşlarıda büyük değil.Oynamak istemeseler niçin Malatyaspora gelmek istesinlerki.Biri Hollandadan Diğeri Fransadan geldi baktığınızda tereddütsüz bu ligde rahat oynuyabilecek futbolcular.Niçin performanları bu kadar düşük olur diye hep düşünürüm.
Bir Berazite’nin ve isiar Dia ‘nın performanslarının iyileştirilmesi de önemli bir transfer sayılabilir.Bence Berk Yıldız’da takıma adapte olursa faydalı bir sprinter transfer.Takımın ekonomik yapısına çok önemli sokağa atılacak tek kuruşun. bile göz ardı edilmemeli
Yöneticilerin bu şekilde konuşmasını anlamakta zorlanıyorum, ara transferde futbolcu almak zor, genel anlamda doğru olabilir. Fakat hemen hemen bütün takımlar ihtiyaçlarına göre transfer yapabilirken bu transfer bizim yöneticileremi zor? Maçların başlamasına bir hafta kaldı.Üst üste istemediğimiz iki üç hafta puan kaybı olduğu zaman, yöneticiler içinde zor zamanlar bekliyor.