EYMS’nin Antalya Kampı Devam Ediyor

Evkur Yeni Malatyaspor, Antalya Belek’te devre arası kamp çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Erol Bulut, ilk yarıda 11 haftalık bölümde takıma kazandırdığı kompakt futbolu, ikinci yarıda da sürdürmek için futbolcularıyla yakından ilgileniyor.

Süper Ligin ilk yarısını 6 galibiyet, 4 beraberlik, 7 mağlubiyet alarak 22 puanla 10.sırada tamamlayan Evkur Yeni Malatyaspor, devre arası kamp çalışmaları kapsamında hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor.

Kıyasıya bir mücadeleye sahne olacak olan ikinci yarıya en iyi şekilde hazırlanmak isteyen sarı kırmızılılarda, teknik direktör Erol Bulut futbolcularıyla yakından ilgileniyor.

Ligin ilk yarısında 11 haftalık bölümde takıma defansif ve ofansif anlamda istediklerini aşılayan Bulut, ilk yarının son haftalarında yakaladığı kompakt futbolu ikinci yarıda da sürdürüp, çıkışını devam ettirmenin hesaplarını yapıyor.

Hazırlık karşılaşmalarında futbolcularının performanslarını yakından gören başarılı teknik adam, Osmanlıspor karşılaşmasına kadar takımını hazır hale getirmek için yoğun bir mesai harcıyor.

“TAKIMA KATKI SAĞLAYACAK FUTBOLCULARLA GÖRÜŞÜYORUZ”

Evkur Yeni Malatyaspor’un kulüp basın sözcüsü Erdal Gündüz, takımın Antalya’daki kamp çalışmalarının verimli geçtiğini ifade etti.

Gündüz, ilk yarıyı iyi bir şekilde tamamladıklarını belirterek, ikinci yarıya da en iyi şekilde hazırlandıklarını dile getirdi.

Devre arası transfer döneminde özellikle takıma katkı sağlayacak, doğru isimleri kazandırmak istediklerini ifade eden Gündüz, “Takıma katkı sağlayacak futbolcularla görüşmelerimiz sürüyor. Devre arası transferleri zordur, bizde doğru isimlerle anlaşmak için görüşmelerimize devam ediyoruz. Bizler Evkur Yeni Malatyaspor’u yukarılara taşıyacak, katkı sunacak tüm futbolcularla görüşmelerimizi sürdüreceğiz” dedi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi