EYMS’nin Antalya Kampı Sona Erdi

TFF 1. Lig’de şampiyonluk yarışı veren Evkur Yeni Malatyaspor, Antalya’daki devre arası kamp çalışmalarını tamamladı.

Sezonun ilk yarısını lider Göztepe’nin 1 puan gerisinde 30 puanla ikinci sırada tamamlayan Evkur Yeni Malatyaspor, ikinci yarı hazırlıklarını Antalya’da yaptığı çalışmaların ardından tamamladı. Sarı kırmızılılar, Malatya’ya dönerek, ikinci yarının ilk haftasında Sivasspor ile sahasında oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına start verecek.

Antalya’da 2 Ocak’ta başlayan çalışmalar kapsamında futbolcular güç ve kondisyon depoladı. Teknik direktör İrfan Buz yönetiminde yoğun bir çalışma temposundan geçen futbolcular, kısa sürede ikinci yarı hazırlıklarını tamamladı. Sarı kırmızılılar, devre arası kamp çalışmaları kapsamında TFF 1. Lig ekibi Giresunspor ile oynadığı hazırlık karşılaşmasını da 2-1 kazandı.

AMUTU VE VEDAT AYRI ÇALIŞTI

Sezon başında üçüncü haftadaki Denizlispor maçı hazırlıkları esnasında sakatlanan kaleci Vedat Kapurtu, devre arası kamp çalışmalarında yer aldı.

Geçirdiği talihsiz sakatlığın ardından çapraz bağları kopan ve başarılı geçen ameliyat sonrası yeniden ayağa kalkan başarılı eldiven, doktor kontrolünde çalışmalarını sürdürdü. 5 Eylül’de geçirdiği sakatlığın ardından ciddi bir ameliyat geçiren ve bir süredir takımdan ayrı kuvvet çalışmaları yapan Kapurtu, yaklaşık 5 ay sonra ikinci devre hazırlıklarına başlarken, bir hayli keyifli olduğu dikkatlerden kaçmadı.

Öte yandan sakatlığı bulunan Amutu ise devre arası kamp çalışmalarında yer aldı. Amutu, fizyoterapist nezaretinde çalıştı.

Amutu’nun Sivasspor maçına yetiştirilmeye çalışılacağı ancak durumunun maç saatinde netlik kazanacağı öğrenildi.

Yeni Malatya Gazetesi