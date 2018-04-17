Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, bu hafta İstanbul deplasmanında karşı karşıya gelecekleri Beşiktaş maçına en az 1 puan hedefiyle gideceklerini söyleyerek, lig fikstürüne göre takımın halen 3 maçlık kredisi bulunduğunu kaydetti.

-“1 puan için gidiyoruz”

Orduzu Pınarbaşı tesislerinde takımın başına antrenmana çıkarak Beşiktaş maçının hazırlıklarını başlatan Teknik Direktör Erol Bulut, “Alanyaspor maçından öncede 3 maçlık bir kredimiz vardı, bunu koruduk. Yine 3 maçlık bir kredimiz var. Ama bu demek değil ki, biz bırakacağız, rakiplerimiz yaklaşsın. Biz bu haftada Beşiktaş karşısına çıkıp, her zaman takıma söylediği gibi 1 puan için gidiyoruz. Gol yemediğin sürece 1 puan alıyorsun, gol attığın zaman 3 puan alıyorsun, gol yemediğinde. Bu hafta aynı şekilde Beşiktaş’ın karşısına çıkağız.” dedi.

-“Biz onlara göre çalışma yapacağız”

Beşiktaş’ın muhtemel şampiyonluk adaylarından birisi olması nedeniyle baskılı oynayacaklarının farkında oldukların ve takımı bu duruma göre çalıştıracağını belirten Bulut şunları söyledi:

“Beşiktaş muhtemel şampiyonluk adaylarından birisi, Türkiye’de en iyi top oynayan bir iki takım içerisinde. Bunu daha öncede söyledim. Onlarda kazanmak isteyecekler, baskılı oynayacaklar. Biz onlara göre çalışmalarımızı yapacağız. Söylediğim gibi yine en az 1 puan alma hedefimiz var.”

-“ O disiplinden bazen uzak oluyor”

Futbolcu Aytaç Kara ile kendi arasında bir problem bulunup bulunmadığı konusundaki bir soru üzerine ise Erol Bulut, şu cevabı verdi:

“Aytaç’la benim bir sorunum yok. Kendisinin bir sorunu varsa, onu kendisine soracaksınız. Öyle bir sorun varsa kendisinin çözmesi lazım. Benim hiçbir futbolcumla sorunum yok. Ben sadece sahada istediğim performansı futbolcularımdan sağlamalarını istiyorum. Aytaç zaman zaman iyi performans gösteriyor, zaman zaman bunu göstermeyip çok hata yapıyor. Çünkü maalesef bizim bir disiplinimiz var saha üzerinde. O disiplinden bazen uzak oluyor. En büyük dezavantajı o.”

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi