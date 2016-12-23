EYMS’nin Bolu’ya Galibiyeti Yok

TFF 1. Lig’de sıkıntılı günler geçiren ve son 5 haftada 2 puan toplayabilen Evkur Yeni Malatyaspor, ilk yarının son maçında Boluspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşma Cumartesi günü 13.00’da Bolu Atatürk Stadı’nda oynanacak.

Ligde geride kalan 5 haftada 3 mağlubiyet, 2 beraberlik alan Evkur Yeni Malatyaspor, üçüncü sıraya gerilerken, 15’nci haftada deplasmanda Şanlıurfaspor’a farklı mağlup olan Boluspor, haftayı 26 puanda tamamladı.

Devre arasına moralli girmeyi hedefleyen iki takımın mücadelesinde Boluspor ile Yeni Malatyaspor, 24 Aralık Cumartesi günü 13.00’da Bolu Atatürk Stadı’nda kozlarını paylaşacak.

BOLUSPOR’UN ÜSTÜNLÜĞÜ BULUNUYOR

İki takım geçtiğimiz yıl TFF 1. Lig’de ve sezon başında da hazırlık karşılaşmasında karşı karşıya gelmişti.

Tarihlerinde 3 kez karşı karşıya gelen iki ekip arasında Boluspor’un üstünlüğü bulunuyor. 3 maçın ikisi Boluspor’un üstünlüğüyle sonuçlanırken, 1 karşılaşma ise berabere tamamlandı.

İki takım geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig’de karşılaştı. 26 Aralık 2015’te Bolu’da oynanan karşılaşmayı Boluspor 3-1 kazandı. Ligin ikinci yarısında 13 Mayıs 2016 yılında Malatya İnönü Stadı’nda oynanan karşılaşmayı da Boluspor 3-1 kazandı.

Boluspor ile Evkur Yeni Malatyaspor, sezon başı hazırlık kampında hazırlık maçı oynamıştı. 6 Ağustos 2016’da oynanan hazırlık maçı 1-1 sonuçlandı.

EVKUR YENİ MALATYASPOR 5 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Sezona muhteşem bir başlangıç yapan Evkur Yeni Malatyaspor, ligde geride kalan 5 maçta sadece 2 puan topladı.

Ligde 5 maçtır büyük bir kabus yaşayan sarı kırmızılılar, bu süreçte 3 mağlubiyet, 2’de beraberlik alarak bire anlamda galibiyeti unuttu.

Sarı kırmızılılar, ligin 11’inci haftasında deplasmanda Eskişehirspor’a 2-0, 13’ncü haftada deplasmanda Göztepe’ye 2-0, 14’ncü haftada da sahasında Bandırmaspor’a 1-0 mağlup olurken, 12’nci haftada sahasında Giresunspor ile 1-1, 15’nci haftada da yine sahasında Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı.

Evkur Yeni Malatyaspor’da Boubacar Diabang Dialiba’nın 10 golü bulunuyor.

BOLUSPOR 2 GALİBİYET 3 MAĞLUBİYET ALDI

Zirve takibini sürdüren Boluspor ise lige aldığı istikrarsız sonuçlarla dikkat çekiyor. Kırmızı beyazlılar, geride kalan 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı.

Boluspor, sahasında Altınordu’yu 3-2, deplasmanda ise Adana Demirspor’u 2-1 yenerken, Bandırmaspor’a 1-0, Balıkesirspor’a 3-2, Şanlıurfaspor’a da 4-0 mağlup oldu.

Türkiye kupasında da yoluna devam eden Boluspor, oynadığı son iki maçta Darıca Gençlerbirliği’ni 3-1 yenerken, Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı.

Boluspor’un golcüsü Rydell Poepon’un 11 golü bulunuyor.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi