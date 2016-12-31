EYMS’nin En Hırçınları

Evkur Yeni Malatyaspor’un ilk yarıda en hırçın futbolcuları kaptan Sedat Ağçay ile orta saha oyuncusu Okechukwu Godson Azubuike oldu. İki futbolcu, 6’şar sarı kartla, takımın en çok kart gören oyuncuları listesinde ilk sırada yer aldı.

Evkur Yeni Malatyaspor’da, 16 haftalık sezonun ilk bölümünde en hırçın futbolcular takım kaptanı Sedat Ağçay ile Okechukwu Godson Azubuike oldu.

TFF 1. Lig’de 2016-2017 sezonunun ilk bölümü sona ererken, sarı kırmızılı ekip 49 sarı, 3 kırmızı kart gördü. Takımda 6’şar sarı kartları bulunan Sedat Ağçay ile Okechukwu Godson Azubuike en hırçın futbolcular olarak dikkat çekti. Bu oyuncuları 5 sarı kart ile Micheal Pereira takip etti. Defans oyuncusu Yiğitcan Erdoğan 4 sarı kart görürken, takımın sol bek oyuncusu Ahmet Burak Solakel ise 4 sarı, 1 kırmızı kart görerek, takımın en hırçın futbolcuları listesinde üst sıralarda yer aldı.

Evkur Yeni Malatyaspor, ligin ilk yarısında 3 kırmızı kart gördü. Bu kartları Sadık Çiftpınar, Ahmet Burak Solakel ve Caner Arıcı’ya çıktı.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi