EYMS’nin Golcüsü ‘Buba’

Evkur Yeni Malatyaspor, TFF 1. Ligin bitimine bir hafta kala Süper Lig’e yükselmeyi başardı. Sarı kırmızılılara Süper Ligi getiren golü Senegalli Yıldız Boubacar Dialiba Diabang getirdi.

Evkur Yeni Malatyaspor’da sol kanatta forma giymesine rağmen gösterdiği üstün performansla takımın en golcü ismi olan Dialiba (29), takımın Süper Lig’e çıkmasında en büyük pay sahibi olurken, çok büyük bir mutluluk yaşadı.

Futbolcu olabilmek için çok çalışan ve ülkesinden ayrılan Dialiba, Bosna Hersek, İspanya, Belçika ve Polonya’da futbol oynadı. Son olarak Türkiye’ye gelen ve Evkur Yeni Malatyaspor’un Süper Lig’e çıkmasına büyük katkıda bulundu.

13 ALTIN GOL ATTI

Sol kanatta forma giymesine karşın gol yollarında etkili olan adeta golü koklayan Senegalli futbolcu, ligde 33 haftada 13 gol kaydederek, takıma büyük bir katkı sağladı.

En kritik anlarda sahneye çıkan Diabang Dialiba, ligin 33’üncü haftasında Malatya İnönü Stadı’nda Boluspor ile oynanan karşılaşmada, dakika 85’te güzel bir kafa vuruşu yaptı ve takımına Süper Ligi getirdi.

Gol sonrası büyük bir mutluluk yaşayan ‘Uçan Senegalli’ gol sayısını 13’e yükseltirken, bu sezon takımın en golcü futbolcusu olmayı başardı.

MALATYA’DA KENDİSİNE ‘BUBA’ LAKABI TAKILDI

Evkur Yeni Malatyaspor’un C.Kraków takımından transfer ettiği sol kanat oyuncusu Dialiba, sarı kırmızılı takımın en çok gol atan futbolcusu olmasının yanı sıra sempatik tavırlarıyla da dikkat çekiyor.

Dakar UC, Zeljeznicar, Real Murcia, KV Mechelen ve Cracovia Kraków takımlarının formalarını giyen Dialiba, Jupiler Pro League’de 92 karşılaşma 4 bin 793 dakika forma giydi ve 13 gol atarken, 12’de gol attırdı.

Evkur Yeni Malatyaspor’da en dikat çeken futbolcular arasında ‘Buba’ lakaplı Boubacar Dialiba Diabang, takımın skor avantajına önemli bir katkı sağladı.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi