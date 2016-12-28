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Malatya Haber -

EYMS’nin Gündeminde Yasin Palaz Var

EYMS’nin Gündeminde Yasin Palaz Var
  • 28.12.2016
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Transfer çalışmalarını sürdüren Evkur Yeni Malatyaspor’un, bir dönem takımın formasını giyen Yasin Palaz ile prensipte anlaştığı iddia edildi.

TFF 1. Lig’de devre arasıyla birlikte takımların transfer çalışmaları da hız kazandı. Transferde, defans oyuncusu Sezer Özmen’e imza attırarak, bütün dikkatleri üzerine çeken Evkur Yeni Malatyaspor’un eski oyuncusu Yasin Palaz ile bir görüşme yaptığı ve bu oyuncuyla prensip anlaşmasına vardığı ileri sürüldü.

Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ile sürpriz bir şekilde yolları ayrılan Palaz’ın ismi ilk günden itibaren Evkur Yeni Malatyaspor ile anılmaya başlamıştı.

28 yaşındaki genç oyuncuyu Caner Arıcı’ya alternatif olarak düşünen sarı kırmızılı yönetimin bu transfere sıcak baktığı, bu oyuncuyla bir görüşme gerçekleştirildiği ve ön görüşmenin olumlu geçtiği öğrenildi.

2011-2013 sezonları arası Evkur Yeni Malatyaspor, 2. Ligdeyken takımın formasını giyen Palaz, 44 maçta görev almış ve 3 gol kaydetmişti.

Malatya’ya olan sevgisi nedeniyle takımdan ayrıldıktan sonra transfer olduğu takımlarda 44 numaralı formayı giyen Yasin Palaz, Bandırmaspor, Aytemiz Alanyaspor ve Gaziantep Büyükşehir Belediyespor’da oynadı.

Yeni Malatya Gazetesi

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Yorumlar
  1. Halil Gürbüz dedi ki:
    28 Aralık 2016, 18:01

    Harika olur, Malatya sevdalısı bir kardeşimiz.. İnşaallah transfer gerçekleşir..

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