EYMS’nin Gündemindeki Sürpriz Golcü

TFF 1. Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’da transfer çalışmalarında hareketli saatler yaşanıyor. Milan Djuric’in transferini bitirmek için İtalyan kulübü Cesena ile sıkı bir pazarlığa oturan yönetim, Eskişehirspor’dan ayrılmak isteyen Semih Şentük’ü de gündemine aldı.

İtalya Seri B ekibi Cesena’da forma giyen forvet oyuncusu Milan Djuric ile prensipte anlaşan Evkur Yeni Malatyaspor, futbolcunun bonservisinde indirim yapılması için kulübüyle görüşmelerini sürdürüyor. Bu transferde büyük bir aşama kaydeden yönetim, İtalyan kulübünün genç oyuncunun bonservisinde indirim yapmasını bekliyor.

SEMİH ŞENTÜRK GÜNDEMDE

Yönetim, Milan’ın transferinde büyük oranda mutlu sona yaklaşırken, ortaya yeni bir iddia daha atıldı. Sarı kırmızılıların, Eskişehirspor’dan ayrılmak isteyen tecrübeli golcü Semih Şentürk’ü gündemine aldığı öğrenildi.

Fenerbahçe’nin alt yapısından yetişen ve uzun yıllar Fenerbahçe forması giyen Semih Şentürk, sırasıyla Antalyaspor ve Başakşehir takımlarının formaları giydi. Son olarak Eskişehirspor forması giyen tecrübeli forvet, ani bir kararla Eskişehirspor’dan ayrılmak istediğini yönetime iletti. Yönetim, Şentürk’ün takımda kalması için görüşmelerini sürdürürken, tecrübeli golcünü takımdan ayrılması halinde Evkur Yeni Malatyaspor’un devreye gireceği iddia edildi.

MURAT AKIN TRANSFERİNDE BİR ADIM ÖNDE

Evkur Yeni Malatyaspor, FC Will 1900 takımından ayrıldıktan sonra TFF 1. Lig’de birçok takımın peşinde olduğu Murat Akın’ın transferinde de bir adım önde bulunuyor. Sivasspor ve Göztepe’nin de listesinde yer alan deneyimli orta saha oyuncusunun, bu iki takımda aynı mevkide birçok oyuncu olması nedeniyle Evkur Yeni Malatyaspor’a daha yakın olduğu ileri sürüldü.

Sarı kırmızılı takıma yeşil ışık yalan Murat Akın; Konyaspor, Orduspor, Kasımpaşa(2), Başakşehir, Kayserispor ve Karabükspor takımlarında şampiyonluk yaşamıştı.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi