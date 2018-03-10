EYMS’nin Hedefi F.Bahçe’den Rövanşı Almak

Spor Toto Süper Ligin 25.haftasında Pazar günü 16.00’da Yeni Malatya Stadyumu’nda Evkur Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe’yi konuk edecek.

Evkur Yeni Malatyaspor, ligin ilk yarısında deplasmanda 3-1 kaybettiği karşılaşmanın rövanşını almak, Fenerbahçe ise iki maçtır kötü giden performansını iyiye çevirmek istiyor.

Sahasında Galatasaray’ı 2-1, Trabzonspor’u ise 1-0 yenen, Beşiktaş’la da 0-0 berabere kalan Evkur Yeni Malatyaspor, diğer maçlardaki performansını Fenerbahçe karşısında da sergileyerek, Malatya’da dört büyüklerin korkulu rüyası olmayı hedefliyor.

Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig’de geride kalan 5 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1’de mağlubiyet aldı.

Süper Ligde geride kalan 24 haftalık süreçte 9 galibiyet, 7 beraberlik, 8de mağlubiyet alarak 34 puan toplayan Evkur Yeni Malatyaspor, ligde 9 haftalık süreçte 18 puan topladı.

Ligin ilk yarısında 16.haftada sahasına Galatasaray’ı 2-1 mağlup eden sarı kırmızılılar, 17.haftada deplasmanda Kayserispor’u 1-0’la geçerek, devre arasına 22 puanla girdi. Ligin ikinci yarısında 7 karşılaşmada 12 puan toplayan Evkur Yeni Malatyaspor, puanını 34’e yükseltirken, iyi bir gidişat yakaladı.

Süper Lig’de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, ligde son iki maçını kaybetti. Sarı lacivertiler, deplasmanda Beşiktaş’a 3-1, sahasında ise Teleset Mobilya Akhisarspor’a 3-2 mağlup oldu.

Fenerbahçe, Süper Lig’de geride kalan 5 haftada 2 galibiyet, 2 mağlubiyet, 1’de beraberlik aldı. Ligde son iki karşılaşmayı kaybeden ve iki haftada 6 puan kaybeden İstanbul temsilcisi, 24 haftalık bölümde 12 galibiyet, 8 beraberlik 4 mağlubiyet alarak 44 puan topladı.

Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig’de şuana kadar oynadığı 12 iç saha maçında 19 puan topladı.

Sahasında oynadığı 12 karşılaşmada 5 galibiyet alabilen sarı kırmızılılar, 4 karşılaşmada berabere kalırken, 3 karşılaşmayı ise kaybetti.

Evkur Yeni Malatyaspor sahasında Osmanlıspor’u 3-1, Galatasaray’ı 2-1, Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor’u 1-0, Kardemir Karabükspor’u 3-1 mağlup etti.

Fenerbahçe ise deplasmanda Medipol Başakşehir’den sonra Beşiktaş ile birlikte en fazla puan toplayan takım oldu. Sarı lacivertliler, deplasmanda 12 karşılaşmada 5 galibiyet, 5 beraberlik, 2’de mağlubiyet alarak 20 puan topladı.

Ligde son iki maçını kazanan Evkur Yeni Malatyaspor ile son iki maçını kaybeden Fenerbahçe arasındaki karşılaşmayı İstanbul Bölgesi’nden Süper Lig Hakemi Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan’ın yardımcılıklarını İstanbul Bölgesi’nden Süper Lig Yardımcıları Hakemi Ceyhun Sesigüzel ile Erdem Bayık yönetecek. Karşılaşmada İstanbul Bölgesi’nden Süper Lig Hakemi Serkan Çınar ise dördüncü hakem olarak görev yapacak. Karşılaşma beIN Sports 2’den yayınlanacak.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi