EYMS’nin ‘İç Saha’ Tercihi İçin Süresi Var mı?!

TFF 1. Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor (EYMS)’un, ligin ikinci yarısındaki ilk 5 iç saha maçını İstanbul’da oynamak için gerekli girişimleri başlatacağı iddia edildi. Bu arada, 2. yarısı 15 Ocak’ta başlayacak olan lig statüsünün 4’üncü maddesinde yeralan “..Müsabakalarını oynayacakları stadyumu değiştirmek isteyen kulüpler, taleplerini müsabakanın oynanacağı günden en geç 15 gün önce TFF’ye bildirmek zorundadırlar.” hükmü dolayısıyla, EYMS’nin bu talebinin “süre” uygunsuzluğu nedeniyle yerine getirilmeme olasılığı çok yüksek.

Sarı kırmızılı takımın kulüp başkanı Adil Gevrek, Malatya İnönü Stadı’nın zeminin iyi olmadığını ifade ederek, iç sahadaki ilk 5 maçı İstanbul’da oynamak istediklerini açıklamasından sonra gözler takımın maçlarının nerede oynayacağına çevrildi.

Kulüp başkanı Adil Gevrek’in konuyla ilgili Teknik Direktör İrfan Buz ile bir görüşme yaptığı ve bu görüşmenin ardından gerekli girişimleri başlatmaya hazırlandığı öğrenildi. Evkur Yeni Malatyaspor’da yönetimin, ligin ikinci yarısında ilk 5 iç saha maçını İstanbul’da oynamaya yönelik talebini birkaç gün içerisinde Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) bildireceği kaydedildi.

Buna göre, Başkan Gevrek, Türkiye Futbol Federasyonu ile bir görüşme yapacak ve buradan çıkacak sonuna göre de, iç saha maçlarını Başakşehir veya Kasımpaşa Stadı’nda oynama taleplerini kulüp yetkililerine ileterek, bu noktada çözüm arayacak.

MÜSABAKADAN EN GEÇ 15 GÜN ÖNCE BAŞVURMALI!.

Türkiye Futbol Federasyonu, 2. yarı maçları 15 Ocak’ta başlayacak olan TFF 1. Ligi’nin statüsünde stadyumların tespitiyle ilgili yayınladığı maddede şunlara dikkat çekiyor:

1-Kulüpler, sezon boyunca oynayacakları stadyumları belirler ve mülkleri kendilerine ait değilse tahsis işlemlerini bizzat yaparlar. Kulüplerin belirledikleri stadyumlarda müsabaka yapmaları TFF’nin onayına tabidir. TFF tarafından aksi kabul edilmediği sürece, bir stadyum en fazla 2 takımın iç saha müsabakaları için belirlenebilir.

2-TFF tarafından belirlenen ölçütleri yerine getirmeyen ve istenilen belgeleri ibraz etmeyen kulüplerin göstermiş olduğu stadyumlarda müsabaka oynatma yetkisi TFF’ye aittir.

3- Fikstürde gösterilen müsabakalar, ismi önce yazılı takımın stadyumunda oynanır. Stadyumu onarıma alınan veya lig kriterlerine uymayan ya da yeni sezonda veya devrede stadyumu açılmayan takımlar fikstüre göre kendi sahasında yapacağı müsabakaları oynamak üzere TFF tarafından kabul edilecek bir stadyum bulmak zorundadırlar.

4-Müsabakalarını oynayacakları stadyumu değiştirmek isteyen kulüpler, taleplerini müsabakanın oynanacağı günden en geç 15 gün önce TFF’ye bildirmek zorundadırlar.

5-Kulüpler sezon başında bildirmiş oldukları stadyumları, TFF tarafından yapılacak olan son denetim tarihine kadar hazır hale getirmek zorundadırlar. Yapılan denetim sonucu eksikliklerin tespit edilmesi halinde kulübe bu eksiklikleri gidermesi için ek süre verilir. Bu süre sonunda da eksikliklerin giderilmediği ve sezon başlamadan önce de giderilemeyeceğinin tespiti halinde stadyumda müsabaka oynanmasına izin verilmez ve İlgili kulübe iç saha müsabakalarını oynayabileceği, kriterlere uygun bir stadyum bildirmesi için 2 gün süre verilir. Kulübün 2 gün içerisinde bir stadyum bildirmemesi halinde stadyum TFF tarafından belirlenir. TFF tarafından belirlenen stadyumun kirası ve görevli personel ücretleri ilgili kulüp tarafından karşılanır.

ARŞİV FOTO: EYMS yönetimi, zemini bozuk olduğu gerekçesiyle, ikinci yarının ilk 5 iç saha maçını İstanbul’da oynama isteğini dile getiriyor

Yeni Malatya Gazetesi