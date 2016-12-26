EYMS’nin İlk Yarıdaki 25 Golü

TFF 1. Lig’de ilk yarıyı 30 puanla tamamlayan Evkur Yeni Malatyaspor, 16 maçta rakip ağları 25 kez havalandırdı. Sarı kırmızılılarda, ilk yarıda 10 golle Dialiba en çok gol atan futbolcu oldu.

Sarı kırmızılılar, ligin ilk yarısında oynadığı 16 karşılaşmada 25 gol kaydetti, kalesinde ise 16 gol gördü. Evkur Yeni Malatyaspor, ligde kaydettiği 25 golün 12’sini sahasında, 13’ünü ise deplasmanda attı. Sarı kırmızılılar, deplasmanda kalesinde 10, evinde ise 6 gol gördü.

EN ÇOK GOLÜ AYAKLA ATTILAR

Evkur Yeni Malatyaspor’da ligin ilk yarısında atılan 25 golün 18’ini ayakla, 7’sini ise kafayla kaydetti.

Sarı kırmızılılarda kafa gollerini Boubacar Diabang Dialiba (3), Eren Tozlu (2), Austin Amutu ve Sunday Mba kaydetti.

Evkur Yeni Malatyaspor’da futbolcular, ligin ilk yarısında kaydedilen 25 golün 18’ini ayakla kaydetti.

Takımın ayakla gollerini Dialiba (7), Pereira (3), Amutu (2), Sinan Özkan (2), Sedat Ağçay, Sunday Mba, İrfan Başaran ve Eren Tozlu kaydetti.

FUTBOLCULAR İKİNCİ YARI DAHA ÜRETKEN

Evkur Yeni Malatyaspor’da, ligin ilk yarısındaki 26 haftalık dilimde kaydedilen 25 golün 11’i maçların ilk yarılarında, 14’ü ise ikinci yarılarında atıldı.

Sarı kırmızılılar, maçların ilk yarılarında bulduğu 11 golün 3’ünü 5 ila 10’ncu dakikalar arasında kaydetti. 17 ila 28’nci dakikalar arasında 5 gol üreten Evkur Yeni Malatyaspor, iki golü ise 41 ve 44’ncü dakikalarda buldu.

Evkur Yeni Malatyaspor’da maçların ikinci yarısında atılan gollerin birçoğu 70’nci dakikalarda kaydedildi. Sarı kırmızılı takımda futbolcular, 70 ila 77’nci dakikalar arasında 6 gol kaydetti. Futbolcular, 67 ve 68’nci dakikalarda ise 2 gol attı. 50 ila 52’nci dakikalarda 3 gol kaydeden sarı kırmızılar, 90+2 ve 90+4’te ise iki gol kaydetti.

Evkur Yeni Malatyaspor, ligin ilk yarısında 4 maçta ise gol atma başarısı gösteremedi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi