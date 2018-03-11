EYMS Yönetimi Taraftarı Maça Getirmemeyi Başardı!

Evkur Yeni Malatyaspor yönetiminin, Fenerbahçe maçının bilet fiyatlarını “çok yüksek” tutması nedeniyle, tepki gösteren çok sayıda taraftar maça gitmedi ve 27 bin 044 koltuk kapasiteli Yeni Malatya Stadı’nda maç yaklaşık 10 bin seyirciye oynandı. Yönetimin daha önce örneği olmadığı şekilde fahiş fiyatla bilet satma politikası geri teperken, Futbol Yorumcusu Erman Toroğlu, “Nasıl idareci bunlar!. Bu kendi takımını baltalamaktır.” diyerek tepkisini dile getirdi.

ŞOK FİYATLAR..

Bu sezon kendi sahasında büyüklerden bir takımla son maçını oynayacak olan Evkur Yeni Malatyaspor’un yönetimi, ligde biraz daha rahatlamanın da etkisiyle, Pazar günü oynanan Fenerbahçe maçının bilet fiyatlarını Batı Alt-125 TL, Batı Üst 100 TL, Doğu Alt-100 TL, Doğu Üst 75 TL, Güney Alt-50 TL, Güney Üst-100 TL, Kuzey Alt-50 TL, Kuzey Üst-100 TL, Misafir-130 TL olarak açıkladı.

Malatya’da sezonun ilk yarısında oynanan Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor maçlarına göre, 10 kata varan artış içeren bilet fiyatları, EYMS taraftarlarının yanı sıra Fenerbahçe Kulübü ve futbol kamuoyunda da tepki görmüştü. Fenerbahçe Kulübü, yüksek fiyat nedeniyle EYMS’yi Türkiye Futbol Federasyonu’na şikayet ederken, tepkili EYMS taraftarları ise biletlere ilgi göstermeyerek tavır koymuştu.

Ancak, hafta içerisinde beklediği bilet satışını bulamadığı gibi büyük tepki gören EYMS yönetiminin umudu hafta sonu satışlarına kalırken, bunun gerçekleşmediği maçta görüldü. Resmi olmayan rakamlara göre, maça 8 bin 500 dolayında EYMS taraftarı (TRT’ye göre ise 8 bin 135 kişi) ile bin 275 de Fenerbahçe taraftarı geldi. Bu rakamlara göre, stadda yaklaşık 15 bin dolayında koltuk boş kaldı.

“NASIL İDARECİ BUNLAR!.”

EYMS yönetiminin, fahiş fiyatla kendi taraftarının maça gelmesini engellemesi, saha ve seyirci avantajını böylece büyük çapta yoketmesi, “kendi ayağına sıkmak” diye yorumlanırken, 2-0 Fenerbahçe’nin galibiyetiyle sonuçlanan maç sonrası Teknik Direktör Erol Bulut’un “Tabi taraftar bizim için çok önemli. Taraftar olmadan, o coşkuyu arkanızda hissetmeden yol alamıyorsunuz. Taraftarımız normalde stadı doldurması gerekirken, maalesef stadımız dolmadı. Nedenlerini hepimiz biliyoruz. Hatalar yapılıyor. Sonuçta hatalardan öğrenmek gerekiyor, bu hataları öğrendiğimizi düşünüyorum” sözleriyle ifade ettiği tepkisine yolaçtı.

Bu arada, ASpor Kanalı’nın “Takım Oyunu” programında EYMS yönetiminin, adeta kendi takımını ve taraftarını cezalandıran “fahiş fiyat” uygulaması eleştirilirken, program yorumcularından Erman Toğroğlu, “Bu kendi takımını baltalamaktır. Olacak iş değil. Nasıl idareci bunlar!” diyerek tepkisini dile getirdi.

Burhan KARADUMAN, Ferdi DURDU- Yeni Malatya Gazetesi, malatyahaber.com