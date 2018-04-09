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Malatya Haber -

EYMS’nin Kalan Maçları da Zorlu

EYMS’nin Kalan Maçları da Zorlu
  • 09.04.2018
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Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor, ligde geride kalan 6 haftalık bölümde birbirinden zorlu karşılaşmalar oynayacak.

  Süper Lig’de geride kalan 28 haftalık bölümde 37 puan toplayan sarı kırmızılılar, ligin 29.haftasında 14 Nisan Cumartesi günü 16.00’da Yeni Malatya Stadyumu’nda Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelece.

  Ligin 30.haftasında 22 Nisan Pazar günü 19.00’da deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Evkur Yeni Malatyaspor, 31.haftada 29 Nisan Pazar günü 13.30’da Yeni Malatya Stadyumu’nda Teleset Mobilya Akhisarspor’u konuk edecek.

  Ligin 32.haftasında Göztepe ile İzmir’de karşılaşacak olan sarı kırmızılılar, 33.haftada ise Galatasaray deplasmanına gidecek. Evkur Yeni Malatyaspor, ligin son haftasında ise Kayserispor ile Malatya’da karşılaşıp sezonu noktalayacak.

Yeni Malatya Gazetesi

 

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