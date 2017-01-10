EYMS’nin Radarında Bu Futbolcu Var

TFF 1.Ligi ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı kırmızılılar, Süper Lig ekiplerinden Adanaspor’da forma giyen sol bek oyuncusu Canberk Dilaver’i radarına aldı. Bu transferin bitmesinin an meselesi olduğu öğrenildi.

Evkur Yeni Malatyaspor’da, transfer çalışmaları devam ediyor. Sol bek ve orta saha oyuncusu arayışlarını sürdüren sarı kırmızılılar, bu mevkiler için birçok futbolcu ile görüşmesini sürdürüyor. Ergün Teber, Bilal Aziz ile dirsek temasında olan sarı kırmızılılar, sol bek mevkisi için farklı bir ismi renklerine bağlamak için kolları sıvadı. Süper Lig ekiplerinden Adanaspor’da forma giyen sol bek oyuncusu Canberk Dilaver ile bir görüşme yaptı. Bütün konularda anlaşmaya varılan yetenekli futbolcunun da bu transfere yeşil ışık yaktığı öğrenildi. Sarı kırmızılıların bu transferi bitirmesinin an meselesi olduğu öğrenildi. Canberk, bu sezon 5 kez Adanaspor forması giydi.

CANBERK DİLAVER KİMDİR?

1 Haziran 1993 tarihinde Samsun’da doğan Canberk Dilaver, Sol bek pozisyonunda görev almakta olup, Süper Lig ekiplerinden Adanaspor’da forma giymektedir. Futbolculuk kariyerine 2005’te, Samsunspor altyapısında başlayan Dilaver, 2012’de kulüple profesyonel sözleşme imzalayarak A takıma yükseldi. Samsunspor formasıyla resmi bir maçta görev almayan futbolcunun sözleşmesi 2013-14 sezonu başında karşılıklı olarak feshedildi. 2013-14 sezonunu 1. Lig’de mücadele eden Orduspor’da geçirirken, 9 lig ve 2 Türkiye Kupası maçında görev aldı. 1 yıl daha sözleşmesi bulunmasına rağmen, karşılıklı anlaşma sonucunda kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda feshedildi. Aynı ligdeki Manisaspor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı ve 2014-15 sezonunda 11 lig ile 3 Türkiye Kupası maçına çıktı. Ancak sezonun devre arasında sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedilmesi sonrasında 2. Lig Beyaz Grup’ta yer alan 1461 Trabzon ile anlaştı. Burada 2 lig maçında görev alan Dilaver’in sözleşmesi sezon sonunda karşılıklı olarak sonlandırıldı ve 1. Lig ekibi Adanaspor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 2015-16 sezonunda 26 lig maçında görev aldığı Adanaspor ile sezon sonunda lig şampiyonluğu yaşadı. Dilaver, Ekim 2013’te düzenlenen uluslararası dörtlü turnuvada 2 kez Türkiye 20 yaş altı milli takımı forması giydi. Canberk Dilaver, 2015-16 sezonunda Adanaspor ile şampiyonluk yaşadı.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi