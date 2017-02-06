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Malatya Haber -

EYMS’nin Sakatlarından İyi Haber

EYMS’nin Sakatlarından İyi Haber
  • 07.02.2017
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TFF 1. Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’da sakat futbolcuların takıma katılmaları teknik heyetin yüzünü güldürdü.

Lige verilen arada hazırlıklarını Antalya Lara’da sürdüren sarı kırmızılılarda, Dialiba takımla birlikte çalışmalara katılırken, Boluspor ile oynanan hazırlık karşılaşmasında da sahada yerini almıştı.

Mersin İdmanyurdu karşılaşmasında sakatlanan defans oyuncusu Sadık Çiftpınar’ın ise durumunun her geçen gün iyiye gittiği ve takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi. Genç oyuncunun, kendisi için hazırlanan özel program kapsamında çalışmalarına devam ettiği ve Denizlispor karşılaşmasına kadar hazır hale geleceği bildirildi.

İç sahada oynanan Mersin İdmanyurdu karşılaşmasında sakatlanan orta saha oyuncusu Mehmet Sak, takımla birlikte çalışmalara katıldığı ifade edildi.

Defans oyuncusu Murat Akça’nın da takımlara katıldığı ancak iyileşme sürecinin biraz daha zaman alacağı öğrenildi.

Yeni Malatya Gazetesi

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