EYMS’nin Sakatlarından Kötü Haber

TFF 1. Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’da eksik futbolcuların çokluğu teknik heyeti kara kara düşündürüyor.

Sarı kırmızılı takımda sakatlığı bulunan Amutu, hafta içerisinde takımla çalışmalara başlamış ancak teknik direktör İrfan Buz tarafından Sivasspor maçında riske edilmemişti. Amutu’nun sakatlığı tamamen geçerken, bu oyuncunun görev verilmesi halinde Mersin İdmanyurdu karşılaşmasında forma giyebileceği belirtildi.

İKİ OYUNCU EN AZ 3 HAFTA YOK

Evkur Yeni Malatyaspor’da Sivasspor karşılaşmasında sakatlanan Dialiba ve Murat Akça’dan ise kötü haber geldi.

İki oyuncu mücadelenin ilk yarısında sakatlanmış ve oyuna devam edememişlerdi. Murat Akça, omuzundan yaşadığı sakatlık sonrası hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan tetkiklerden sonra iki oyuncudan da kötü haber geldi. Dialiba ve Murat Akça’nın en az 3 hafta takımdan ayrı kalacakları açıklandı.

Evkur Yeni Malatyaspor’un fizyoterapisti Savaş Akkaya, Amutu’nun takımla çalışmalara katıldığını ve hazır durumda olduğunu belirtti.

“YOĞUN BİR TEDAVİ PROGRAMI UYGULUYORUZ”

Sivasspor maçında sakatlanan Dialiba’nın en kısa sürede sahalara geri dönmesi için yoğun bir tedavi programı uyguladıklarını kaydeden Akkaya, “Dialiba’nın baldır kasığında ikinci derecede yırtık bulunuyor. İyileşme süreci olarak ortalama 2-3 haftalık bir süreyi ön görüyoruz. Tabi yoğun tedavi süreciyle, tahminimiz iki haftada hazır hale getirmeye çalışacağız. Özel iğneler ve rehabilitasyon ile kasığın daha kısa sürede iyileşmesini sağlayacağız” dedi.

Akkaya, Murat Akça’nın omuz köprücük kemiğinde çıkma olduğunu kaydederek, “Eklemlerin operasyonsuz bir biçimde birbirine bağlanması için gerekli işlemler yapıldı. Ön görümüz milli takım arasından sonraki ilk maça onu da hazır hale getirmiş olacağız” diye konuştu.

Kaleci Vedat Kapurtu’nun iyileşme sürecinin devam ettiğini belirten Akkaya, “Vedat Kapurtu’nun rehabilitasyon süreci devam ediyor. Onun net bilgilerini şuanda vermek doğru değil. Çünkü ön çapraz bağı biraz daha zaman isteyen ve rehabilitasyonu kontrollü bir durum. Net bir ön görümüz şuan itibariyle yok” dedi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi